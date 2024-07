06.07.2024 18:00 18.487 Neue Liebe für Anne Will? Sie soll das Herz der Talkmasterin erobert haben

Anne Will soll eine Neue an ihrer Seite haben, zumindest ist sie in Berlin Arm in Arm mit einer anderen Frau mit gesichtet worden.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Anne Will (58) soll eine Neue an ihrer Seite haben, zumindest ist sie in Berlin Arm in Arm mit einer anderen Frau mit gesichtet worden und soll dabei sehr verliebt gewirkt haben. Anne Will (58) scheint endlich ein neues Glück gefunden zu haben. © Focke Strangmann/dpa Bei ihrer neuen Partnerin handelt es sich laut Bild um ihre Podcast-Kollegin Su Holder (46). Die Frauen sollen sich bei einer gemeinsamen Episode im April bereits sehr gut verstanden haben. Ob es damals auch schon gefunkt hat, ist nicht bekannt. Öffentlich geäußert hat sich die 58-Jährige zu ihrem vermeintlich neuen Glück bislang nicht. Holder dürfte Insidern aus dem "Fest & Flauschig"-Podcast von Jan Bömermann (43) und Olli Schulz (50) bekannt sein, wo sie immer wieder auftrat. Amira Pocher Nach Liebes-Outing: Amira Pocher muss sich Shitstorm gefallen lassen Jedenfalls scheint Will seit längerer Zeit endlich wieder glücklich zu sein. Das war eine geraume Weile aber nicht der Fall, wie sie Ende Mai im ARD-Podcast "Sucht & Süchtig" öffentlich preisgab. Ihrer Aussage zufolge habe sie damals in einer Krise gesteckt, die dazu geführt hätte, dass sie "einfach beständig traurig und unglücklich" gewesen sei. Anne Will hat schwere Phase voller Traurigkeit hinter sich Podcasterin Su Holder (46) soll die neue Frau an der Seite von Anne Will sein. © IMAGO / dts Nachrichtenagentur Die Promi-Dame sei in dieser schweren Phase schon am Morgen träge gewesen, obwohl es dafür eigentlich kaum einen Grund gegeben hätte. Schließlich habe sie dann im Urlaub realisiert, dass sie etwas an diesem Zustand ändern müsse. Sie fragte sich selbst, ob sie jemals wieder glücklich werden könne und suchte sich professionelle Hilfe. Ob diese Traurigkeit auch mit ihrem Privatleben in Verbindung stand, verriet die Talkmasterin in dem Podcast jedoch nicht. Michael Schumacher Schumi-Erpressung: Polizei nimmt Sicherheitsmitarbeiter der Familie fest! 2019 endete ihre langjährige Partnerschaft mit der Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel (56), die sie 2007 öffentlich gemacht hatte. 2016 gaben sich die beiden auf dem Standesamt das Jawort. Anschließend soll die TV-Moderatorin laut Bild mit einer jüngeren Schriftstellerin liiert gewesen sein. Wann diese Beziehung in die Brüche ging, ist nicht bekannt, denn das Paar mied die Öffentlichkeit. Erstmeldung von 16.45 Uhr, aktualisiert um 17.42 Uhr.

Titelfoto: Focke Strangmann/dpa