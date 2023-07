08.07.2023 20:28 708 Hat Anne Will keine Lust mehr? Schon wieder kein aktuelles Thema am Sonntag!

Kurz vor der Sommerpause talkt Anne Will noch einmal. Aber: Wie bereits in der vergangenen Woche packt sie auch am Sonntag kein aktuelles Thema an.

Von Björn Strauss

Berlin - Kurz vor der Sommerpause talkt Anne Will (56) noch einmal. Aber: Wie bereits in der vergangenen Woche packt sie auch am Sonntag kein aktuelles Thema an. Den Öffentlich-Rechtlichen stehen jährlich über acht Milliarden Euro zur Verfügung - da könnte der Konsument Aktualität erwarten. Könnte... Kurz vor der Sommerpause talkt Anne Will (56) noch einmal. Die Luft scheint raus... © NDR/Wolfgang Borrs Vergangenen Sonntag, als Frankreich bereits tagelang brannte, redete Will über die Ukraine. Die Themenmitteilung zur neuen Sendung gibt das Thema "Kindergrundsicherung" an. Brennender aber sind andere Themen: die Hammelsprünge vom Freitag im Bundestag oder die furchtbaren Szenen aus Gießen vom Samstag, um nur einiges zu erwähnen, was man in einem Polittalk besprechen müsste. Bei Anne Will scheint die Luft raus - im Dezember streicht die einst beliebteste Talkerin eh die Segel im Ersten. Vielleicht liegt es daran. Aber das dürfte nicht Anliegen der Sender-Chefs sein... Die Talkshows der Öffentlichen haben ohnehin mit sinkender Quote zu kämpfen - inaktuelle Themen dürften da nicht hilfreich sein. Schließlich bezahlen (fast) alle Deutschen den Beitrag (früher GEZ) in Höhe von 18,36 Euro monatlich - da darf man mehr erwarten! Wen's dennoch interessiert, worum es bei Will gehen wird - das gibt die Will'sche Redaktion bekannt: "Nach der monatelangen Diskussion um das Heizungsgesetz folgt der nächste Ampelstreit: Um Kinderarmut zu bekämpfen, soll von 2025 an eine Kindergrundsicherung eingeführt werden", so das Erste. Und auch bei diesem Projekt sei keine schnelle Einigung in Sicht. Diesmal ginge es um "grünes Familienministerium gegen FDP-geführtes Finanzministerium". Beide seien sich über die Kosten nicht einig. Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) habe dafür zwei Milliarden Euro jährlich vorgemerkt. Familienministerin Lisa Paus (54, Grüne) veranschlagt hingegen mehr. Der nächste Ampel-Streit ist im Kommen - allerdings erst nach der Sommerpause der gewählten Politiker... Zu Gast und offenbar noch nicht im Urlaub ab 21.45 Uhr sind: Lisa Paus (54, Bündnis 90/Die Grünen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Titelfoto: NDR/Wolfgang Borrs