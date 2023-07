Alle reden über die Frankreich-Randale, nur Anne Will nicht

Paris/Berlin - Seit Tagen brennt es in Frankreichs Großstädten, besonders in Paris und Nanterre kommt allabendlich ein Mob auf die Straßen, plündert und brandschatzt. Die Welt schaut geschockt hin - nur beim Polittalk " Anne Will " im Ersten bringt man zum wiederholten Male ein anderes Thema auf den Diskussions-Tisch.

Der französische Präsident Emmanuel Macron (45) sagt sämtliche Besuche in Deutschland ab - so auch den in Dresden. © Alexander Zemlianichenko/AP POOL/dpa

Seit dem Tod des 17-jährigen Nahel M. bei einer Polizeikontrolle im Pariser Vorort Nanterre gibt es in Frankreichs Großstädten Randale, manche sprechen von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in unserem Nachbarland.

Das unübersichtliche Chaos bereitet aber nicht nur den Franzosen Angst, auch in Deutschland schaut man sehr besorgt auf die Umstände.

Nur Anne Will nicht. Sie gab noch am Freitag in der Sendungsankündigung ein Thema vor, das sich aus aktueller Sicht längst erledigt hat: "Russland nach dem Aufstand der Wagner-Söldner".

"Machtkampf in Russland – Chance für die Ukraine?", fragt die Moderatorin. Dazu geladen die üblichen Gäste, die immer wieder das immer selbe besprechen. Ist das angemessen in Betracht auf die französischen Zustände? Das fragen sich in den sozialen Medien - besonders auf Twitter - viele.