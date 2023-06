Hier landen derzeit Eure "GEZ"-Rundfunkbeiträge!

Mainz - Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben grob berechnet pro Jahr acht Milliarden Euro an Rundfunkbeiträgen (früher "GEZ") zur Verfügung. Neben aktuellen Angeboten, Talkshows von Lanz und Co., Dokus und Nachrichten landet auch ein Batzen bei der Film- und Serien-Herstellung im ZDF.

Katarina Witt (57), Mitte, begrüßte jüngst am Set ihr filmisches Alter Ego Lavinia Nowack (27) und Dagmar Manzel (64) in der Rolle der taffen Trainerin Jutta Müller (94). © ZDF/Dušan Martinček

Es müssen ja nicht immer gleich 40 Millionen Euro sein, die "versenkt" werden, wie bei der Mega-Produktion "Der Schwarm" - auch kleinere Film-Werke verdienen es, gedreht zu werden.

Wir haben uns im aktuellen "Dreh-Kalender" des ZDFs umgeschaut. Neben Schnulzen wie "Rosamunde Pilcher"-Filmchen gibt's auch Neues, das es wirklich wert ist, zu erwähnen...

Für "Eine Kür, die bleibt" ist die Protagonistin Katarina Witt (57) beim Drehstart. Die Eislauflegenden Katarina Witt und Trainerin Jutta Müller (94) bekommen ein filmisches Denkmal. Mit dem Auseinanderbrechen der DDR brach eine Zeitenwende herein, die die Witt'sche Identität in Stücke reißt und sowohl die Trainerin als auch die Sportlerin Witt zwang, sich neu zu positionieren. "Eine Kür, die bleibt" ist momentan am Entstehen, unter anderem wird in Prag gedreht.

Es wird religiös: "INRI – Der Prozess gegen Jesus" wird noch bis Ende Juni 2023 in Marokko, Jerusalem und Deutschland gedreht. Das Dokudrama will die letzten Tage des Jesus von Nazareth rekonstruieren: Vom Eintreffen in Jerusalem bis zu seiner Kreuzigung vor den Toren der Stadt. Der Weg führt über den Eklat im Tempel, die Provokation der jüdischen Machthaber, zeigt das Drama Schlüsselmomente mit seinen Begleitern, den Prozess vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus bis zur Vollstreckung des Urteils.