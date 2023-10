Anne Wünsche bald auch als KI auf OnlyFans: "Weniger Grenzen als ich"

Anne Wünsche (32) ist bald auch in einer virtuellen Variante im Netz zu bewundern. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

In ihrer Selbstbeschreibung auf Instagram bezeichnet sich Anne Wünsche als "Dreifach-Mama", "Unternehmerin", "Markengründerin", "Creator" und "Chaosqueen". Mehrfach klagte Anne in der Vergangenheit darüber, wie stressig es sei, den Spagat zwischen den Rollen hinzubekommen.

Wie praktisch, dass die künstliche Intelligenz inzwischen so weit entwickelt ist, dass sie einem eine Menge Arbeit abnehmen kann. Das will auch Anne Wünsche für sich nutzen: So verkündete die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story, künftig auch als KI-Girl auf OnlyFans aktiv sein zu wollen.

Bedenkt man, wie lukrativ OnlyFans für den Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star ist, dürfte die doppelte Anne sich auch finanziell lohnen.

Mit dem Ergebnis ist Anne Wünsche jedenfalls schon einmal zufrieden. "Sie ist so hübsch geworden", schwärmte sie in ihrer Story.

Die Fans interessierten sich vor allem für die Frage: Was ist von der virtuellen Anne auf OnlyFans alles zu erwarten? "Wo die Reise dann wirklich hingeht, werde ich noch sehen. Aber spannend ist es definitiv, was die Technik heute alles schaffen kann", erklärte die dreifache Mutter.