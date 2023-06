Anne Wünsche im Mega-Stress: "Ich bin so im Eimer"

"Echt, ich bin wohl offiziell der ungeduldigste Mensch auf diesem Planeten! Hätte das nicht auch bis NACH DEM GEBURTSTAG warten können?", fragt Anne in ihrem Beitrag. Und liefert die Antwort gleich mit: "Nö. Ganz klares NÖ!"

Also schmiedete die selbsternannte "Chaos-Queen" einen neuen Plan und stürzte sich Hals über Kopf in die Komplett-Renovierung der alten Behausung. Neben den Aufgaben als Café-Inhaberin, Mutterpflichten, ständiger Social-Media-Präsenz und den jüngsten Geburtstagsvorbereitungen, war das offenbar etwas zu viel des Guten.

"Ich bin so im Eimer ... 2x schlafen, und Sávio wird ein Jahr alt. Und weil ich mir blöderweise vorgenommen habe, bis dahin einfach mal spontan die gesamte Wohnung umzuräumen …", gesteht die Influencerin ihren rund 1,1 Millionen Followern.

Der Flunsch, den Anne Wünsche auf ihrem neuesten Bild auf Instagram zieht, spricht Bände: So ganz zufrieden ist die 32-Jährige mit der Gesamtsituation aktuell nicht. Was ist da los der früheren "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin?

Mit dem Verkauf von Fotos auf der Erotik-Plattform OnlyFans verdient Anne Wünsche inzwischen gutes Geld. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Unter dem aktuellen Mega-Stress im Hause Wünsche soll Sprössling Sávio aber nicht leiden. Und so hat Projekt "Kinderzimmer" Priorität für das OnlyFans-Model: "Aber dann hat er pünktlich zum ersten vollendeten Lebensjahr sein eigenes Zimmer. Dafür stellen wir extra die gesamte Bude auf den Kopf."

Der kleine Bruder von Miley (9) und Juna (7) jedenfalls dürfte nichts dagegen haben, endlich sein eigenes Reich zu bekommen.

Viele Fans können sich in Anne Wünsches rastloser Aktivität wiederfinden und berichten in der Kommentarspalte von eigenen Erfahrungen. Andere zeigen sich mit Kommentaren wie "Heul leise" sichtlich genervt.

Und selbstverständlich bleiben auch die psychologischen Ferndiagnosen nicht aus. So schreibt ein Fan: "Egal, was du machst, Anne, du lenkst dich permanent von dir selbst ab und wirst innerlich 'so' nie Frieden finden."