Anne Wünsche packt aus: So viel Miete zahlt sie für ihre Mallorca-Villa

Berlin - Influencerin und Ex-"Berlin Tag & Nacht"-Star Anne Wünsche (34) wagt den Neustart auf Mallorca . Für ihr Zuhause auf der Sonneninsel greift die Dreifach-Mama tief in die Tasche. Doch damit nicht genug: Auch in Deutschland laufen ihre Wohnkosten weiter.

Anne Wünsche (34) zieht Ende März mit ihren Kindern und Hunden nach Malle. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Für ihren Neustart hat sich das TV-Gesicht eine Villa in der Nähe von Palma unweit des Flughafens gemietet. Entscheidend war für sie vor allem das Gefühl beim Besichtigen.

"Mir war vor allem der Wohlfühlfaktor wichtig und dass das Haus vier Schlafzimmer hat", wird Anne in einer Pressemitteilung zitiert. Wie groß das Anwesen ist, kann sie nicht sagen: "Ich bin ehrlich gesagt nicht besonders gut mit Quadratmeterzahlen."

Beim Mietpreis wird die frühere Café-Besitzerin hingegen ganz konkret: "Die Villa auf Mallorca kostet 6500 Euro im Monat."

Die Lage beschreibt sie als ruhig und eher dörflich. Es sei genau das, was sie inzwischen reizt.

Ganz verabschieden will sich die Single-Lady von Deutschland aber nicht. Ihre Berliner Wohnung behält sie weiterhin. Die schlage monatlich mit 4000 Euro zu Buche, verriet die Unternehmerin. Doch warum gibt sie ihre geräumige Wohnung nicht auf?

Der Grund: Die Kinder sollen bei Aufenthalten in Deutschland ihr gewohntes Umfeld behalten und nicht in Hotels schlafen müssen.