Anne Wünsche legt Gehalt offen: So viel verdient der Ex-BTN-Star durch Online-Kurse

Kritik prallt an Anne Wünsche (33) ab. © Instagram/Anne Wünsche

Zwar nimmt sie ihre Community weiterhin regelmäßig bei ihrem Mama-Alltag mit, doch statt Mittagessen ist das überwiegende Thema meist, wie sie es nach oben geschafft hat.

Immer wieder versucht sie die Community zu motivieren - vor allem durch ihre Online-Kurse. Kritiker sehen wiederum da nur ein Geschäftsmodell, schließlich bietet sie diese nicht kostenlos, sondern für 49 Euro an.

Nun aber haben die Web-Anhänger noch bis Sonntag Zeit sich die Kurse für den Schnäppchenpreis von 4,95 € zu sichern. Der Grund: Immer wieder haben Follower bemängelt, dass so ein Online-Kurs zu teuer ist.

Diese "Ausrede" gilt laut Anne Wünsche nun nicht mehr, dennoch lässt Kritik auch hier nicht lange auf sich warten. Zwei Kommentare bringen die Dreifachmama auf die Palme.

Sie vermuten, dass die Kurse nur deshalb so günstig sind, weil sie sonst keiner in Anspruch nimmt. Ein Vorwurf, den sie nicht auf sich sitzen lässt. "Ich habe die Kurse nicht für 4,95 Euro angeboten, weil ich so schlecht daran verdiene - ganz im Gegenteil. Ich verdiene damit gutes Geld", schreibt die Café-Besitzerin in ihrer Instagram-Story und zeigt einen Ausschnitt, der ihren Gewinn nur durch die Online-Kurse zeigen soll.