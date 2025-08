Anne Wünsche: Mit so vielen Männern landete der Ex-BTN-Star in der Kiste

Anne Wünsche (33) geizt nicht mit ihren Reizen. © Instagram/Anne Wünsche

Schon das erste Date verlief nicht gerade optimal, wie die Influencerin kürzlich verriet. Dennoch blieb Karim über Nacht. Dem Wein sei Dank.

Irgendwann funkte es. Doch der Münchener ist nicht der Einzige, dem der Ex-BTN-Star den Kopf verdrehte. Zuvor war sie bereits acht Jahre lang mit Henning Merten (34) zusammen. Und auch so hat sie es krachen lassen.

Offen wie nie spricht die Dreifach-Mama über ihren Bodycount. "Puh, da muss ich kurz zählen … so zwischen 30 und 40? Ich war oft in Beziehungen, aber in den Phasen, in denen ich Single war, habe ich mich auch ausgelebt", berichtet die ehemalige Laiendarstellerin in einem Interview mit BestFans. "Das gehört für mich einfach dazu. Ich schäme mich nicht dafür."

Es kam auch schon einmal vor, dass sie es mit der Treue nicht ganz so genau nahm. Obwohl die Business-Lady eigentlich mit Henning verlobt war, ging sie am Ende der langjährigen Beziehung fremd, wurde von der Affäre gar schwanger und trieb ab. Noch heute erinnert ein Tattoo an ihren Fehltritt.