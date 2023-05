Anne Wünsche schwelgt in Liebes-Erinnerung mit Karim: "Eigentlich hat er mich ausgenutzt"

Bedanken können sie sich bei der Dating-App Tinder, den Demos am 1. Mai und dem Alkohol. "Eigentlich fanden wir uns beide nicht so wirklich toll, aber trotzdem ist er geblieben", berichtet die Ex-BTN-Darstellerin in ihrer Instagram-Story.

Anne Wünsche hat mit ihrer öffentlich gemachten Abtreibung für Aufsehen gesorgt. © Instagram/Anne Wünsche

Das Treffen lief dann auch absolut nicht wie erwartet. Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. "Mein erster Gedanke war: 'Oh Gott, hat der kleine Augen' und dann war er auch so unsympathisch, weil er direkt meinte: 'Ich lass’ meine Schuhe direkt an, ich ziehe sie nicht aus.'"

Da habe sie direkt schon keinen Bock mehr gehabt, denn kaum hatten sie es sich draußen mit Alkohol etwas gemütlich gemacht, folgte das nächste No-Go: "Ich finde es ja total unattraktiv, wenn Männer ihre Beine überschlagen. Ich kann das überhaupt nicht ab und das hat er gemacht. In dem Moment dachte ich mir: Das passt nicht. Aber für eine Nacht nehmen wir ihn noch mit. Jetzt ist er schonmal da."

Das sah Karim wohl ähnlich: "Es hat einfach von vorne bis hinten nicht gepasst. Weder für ihn, noch für mich. Er fand mich nicht so berauschend und ich ihn irgendwie auch nicht."

Das Problem: Am nächsten Tag war der 1. Mai und Karim hatte zu dem Zeitpunkt in Berlin mitten in den Problembezirken gewohnt. Dort, wo es zu Ausschreitungen kommen kann. Also bot die Dreifach-Mama ihm an, dass er noch bleiben kann.

"Eigentlich hat er mich ausgenutzt", so Anne lachend. "Aber das war dann das, wo bei uns beiden dann doch mehr entstanden ist. Ohne diese Entscheidung hätten wir uns nie wieder gesehen und wir haben jetzt einfach mal 'nen gemeinsamen Sohn."

Trotz Höhen und Tiefen, einer zwischenzeitlichen Trennung und einem Liebes-Comeback sind sie auch heute noch glücklich zusammen. Es zeigt sich wieder einmal: Gegensätze ziehen sich an. "Wir sind heute immer noch ein komplett ungleiches Paar. Ich glaube, verschiedener kann man kaum sein. Er ist eiskalt, emotionslos und ich total die Emotionsbombe."