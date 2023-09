Anne Wünsche sieht rosa: Ex-BTN-Star total verändert

Berlin - Was so eine andere Haarfarbe ausmacht! Anne Wünsche (32) hat wieder einmal einen neuen Look ausprobiert.

Und glücklicherweise erwies sich das Experiment als ein voller Erfolg. Stolz präsentierte Anne später ein Foto ihres neuen Looks und schrieb dazu: "AAAAH - ich hab mich getraut! Wie oft wollte ich es schon wagen & hab mich dann doch nicht getraut, aus Angst, es steht mir vielleicht nicht. Aber ich bin suuuuuper happy und lieb es total."

Ein bisschen besorgt war die Dreifach-Mama angesichts der radikalen Typ-Veränderung im Vorfeld aber doch: "Ich würde wirklich gerne Rosa probieren. Ich habe halt nur Schiss, dass mir das dann nicht gefällt. Und dann hast du diese Farbe da erst mal drin", sagte Anne in ihrer Story.

Was ihr Aussehen betrifft, überlässt Anne Wünsche nichts dem Zufall. Dabei darf es auch gerne mal experimentierfreudig zugehen: Erst kürzlich ließ sich der frühere "Berlin Tag und Nacht"-Star von Tochter Miley (10) die Haare abschneiden .

Anfangs unsicher, später überglücklich: Anne Wünsche nahm ihre Fans auf Instagram mit zu ihrem Friseur-Besuch. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

In ihrer Story konnte sie es später immer noch nicht ganz fassen. "Find es krass, wie sehr Haare einen Menschen verändern können. Ich sehe einfach anders aus", schrieb die "Glitzer Café"-Besitzerin.

Dann gab Anne Wünsche auch noch einen Hinweis zu der möglichen Inspirationsquelle ihres brandneuen Looks. In einem Slide ihrer Story zeigte der Reality-Star ihre rosa lackierten Nägel, dazu läuft der Song "Barbie World" von Nicki Minaj und Ice Spice. Der Barbie-Hype ist offenbar auch an Anne nicht vorbeigegangen!

Fans dürfen gespannt sein, welchen Look Anne Wünsche am 26. Oktober präsentieren wird: Dann ist die 32-Jährige als Markenbotschafterin auf der diesjährigen "Venus" in Berlin unterwegs.