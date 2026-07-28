Anne Wünsche trauert um Hund Spot: "Wollte ihn nicht leiden lassen"

Berlin - Nach elf gemeinsamen Jahren musste sich Anne Wünsche (34) von ihrem Hund Spot verabschieden. Jetzt hat die Influencerin über die letzten Stunden mit ihrem langjährigen Begleiter gesprochen.

Erotikmodel Anne Wünsche (34) trauert um ihren verstorbenen Hund Spot. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

"Ich hatte so gehofft, dass mir noch mehr Zeit mit ihm bleibt", sagte Wünsche in einer Pressemitteilung. Doch schon einen Tag vor dem Tierarztbesuch habe sie gespürt, dass sich Spots Zustand verschlechtert.

Beim Spaziergang sei er erstmals nicht mehr hinterhergekommen, in der Nacht sei er unruhig geworden. Am nächsten Morgen habe sich sein Zustand dramatisch verschlechtert: "Als wir zum Arzt gefahren sind, war seine Zunge schon blau und er hat schwer geatmet. Da wusste ich sofort: Es wird keine gute Nachricht geben", so die 34-Jährige.

Die Diagnose: Wasser in der Lunge und ein vergrößertes Herz – dieselbe Erkrankung, an der bereits vor vier Jahren ihre Hündin Mimi gestorben war. Für Wünsche stand schnell fest: "Mir war genauso klar, dass ich ihn nicht leiden lassen will."

Besonders schwer war der Abschied demnach für ihre Kinder. Während sie ihrem Sohn Savio (44) zunächst nichts erzählte, klärte sie ihre Töchter bereits frühzeitig auf. "Ich habe die beiden schon vor drei Monaten darauf vorbereitet, dass dieser Tag kommen wird." In der Tierklinik nahmen sie gemeinsam Abschied: "Miley ist an meiner Seite geblieben, als er die Spritze bekam – sie hat darauf bestanden, dabei zu sein."

Der Augenblick des Einschläferns sei dennoch kaum auszuhalten gewesen. "Das war der härteste Moment, weil man sich in dieser Sekunde fragt, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist", erklärte Anne Wünsche. Trost findet sie in dem Gedanken, dass Spot nicht leiden musste – und dass er nun wieder mit Mimi vereint ist.