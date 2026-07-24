Anne Wünsche wagt drastischen Schritt: "Intimität teilweise gar nicht mehr möglich"

Berlin/Palma (Mallorca/Spanien) - Schmerzen beim Sex, extreme Blutungen und ein Alltag voller Beschwerden: Anne Wünsche (34) zieht nun eine weitreichende Konsequenz, die ihr Leben dauerhaft verändern wird. Die Influencerin möchte sich die Gebärmutter entfernen lassen.

Anne Wünsche (34) verdient heute viel Geld auf OnlyFans und BestFans. © BestFans

Der Grund für den geplanten Eingriff ist Adenomyose. Dabei handelt es sich um eine gutartige, aber häufig sehr schmerzhafte chronische Erkrankung.

Für die Dreifach-Mama werden die Beschwerden vor allem während ihrer Periode zum Problem.

"Rund um den Eisprung war Intimität für mich teilweise gar nicht mehr möglich", verriet das Erotik-Model im Interview mit BestFans, das TAG24 vorliegt. "Irgendwann dachte ich nur noch: Das kann doch nicht normal sein."

Die Unternehmerin schilderte, dass sie beim Geschlechtsverkehr starke Schmerzen am Muttermund verspürt habe. Hinzu seien die extremen Blutungen gekommen. Die Beschwerden hätten sie schließlich dazu gebracht, ärztlichen Rat zu suchen.

Wie sehr die Erkrankung ihren Alltag einschränkt, wurde der früheren Café-Besitzerin bei einem Besuch im Disneyland Paris bewusst. Dort bekam sie ihre Periode so stark, dass sie kaum noch etwas unternehmen konnte.

"Ich bin von der Toilette runter und direkt wieder ausgelaufen", erinnerte sich der frühere "Berlin - Tag & Nacht"-Star. Der Zustand habe den gesamten Tag angehalten. Am Abend sei die 34-Jährige blass und schwach gewesen und habe sogar darüber nachgedacht, ins Krankenhaus zu gehen.