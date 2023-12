Anne Wünsche verkauft jetzt Kaffee, doch DAS schmeckt ihren Fans gar nicht

Der Vorwurf: Anne zockt damit ihre Follower ab. Das wiederum will die Unternehmerin so nicht stehen lassen und rechtfertigt sich. "Qualität hat nun mal seinen Preis", richtet sich die Beauty in ihrer Instagram-Story an die Follower.

Darauf habe sie auch sehr geachtet. "Ich wollte nicht irgendeinen Schrott verkaufen, um genug Geld zu machen. Wenn ich Tee oder Kaffee mache, dann wirklich in einer guten Qualität."

Der Preis ist für die Wahlberlinerin nicht verhandelbar. "Keines meiner Produkte ist zu teuer! In jedem einzelnen steckt 100 Prozent Liebe und unglaublich viel Nerven und Zeit. Wem es zu teuer ist, kann woanders kaufen."