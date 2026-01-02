Jetzt also doch: Anne Wünsche wandert aus und schießt gegen Ex
Berlin - Anne Wünsche (34) macht Nägel mit Köpfen. Die Unternehmerin träumt schon länger davon, endlich mal die Koffer zu packen und auszuwandern. Jetzt geht sie es tatsächlich an. Der Ex-BTN-Star wandert in die Schweiz aus.
Ihr neues Zuhause: Zürich. Schon im Sommer wird sie gemeinsam mit ihren drei Kindern Deutschland den Rücken kehren.
"Ich wage jetzt endlich den Schritt", verkündet das TV-Gesicht auf Instagram. "Erstmal für zwei Jahre und diese Wohnung bleibt auch bestehen ... aber ich mache das jetzt! Wenn nicht jetzt, wann dann?"
Heißt: Die Beauty bleibt mit einem Bein in Berlin, denn ganz so einfach sind die Auswanderungspläne nicht. Derzeit darf ihre jüngste Tochter Juna nicht einmal das Land verlassen.
Ihr Ex Henning Merten (35) hatte der gemeinsamen Tochter ein Ausreisestopp verhängt - aus Angst, Anne Wünsche würde plötzlich das Land verlassen. Eine Sorge, die sie immer als völlig unbegründet bezeichnete, um dann Wochen später die Auswanderungspläne richtig anzugehen. Ein Gericht muss sich nun um den Sorgerechtsstreit kümmern.
Rücksicht kann und will sie nicht mehr nehmen. In ihrer Instagramstory schießt die Dreifach-Mama scharf gegen ihren Ex. "Ich habe kein Interesse an weiteren Machtspielchen. Die machen wir schon zu lange mit. Mein Ziel ist es nicht, den Kindern den Vater zu entziehen, sondern alles so aufrechtzuerhalten, wie es jetzt ist."
Anne Wünsche will Flüge bezahlen
Demnach ist weiterhin jedes zweite Wochenende im Monat Papa-Wochenende. Auch für Flüge oder den Zug will die Wahlberlinerin aufkommen. "Juna soll ein glückliches Leben führen können, ohne Streit der Eltern und dafür werd ich sorgen", kündigt die Unternehmerin an.
Noch läuft der Prozess. Davon will sich Anne Wünsche aber nicht aufhalten lassen. "Ich weiß nicht, wie der Prozess ausgehen wird, aber ich weiß, dass ich für Frieden kämpfen werde. Ich bin beim letzten Termin so viel entgegengekommen, während er nur versucht hat, gegen mich zu schießen. Es geht hier nicht um Juni, es geht um mich. Es ist ein Spiel. Und dieses Spiel muss er alleine weiterspielen."
Die anderen beiden Väter haben demnach kein Problem mit der Auswanderung in die Schweiz, überraschend kommt die Länderwahl aber dennoch. So galt eigentlich immer Mallorca als das große Ziel. Auch Dubai brachte sie selbst ins Gespräch. Jetzt aber ist es Zürich statt Mittelmeer oder Wüsten-Oase.
"Der Ort wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber definitiv ein guter Kompromiss", so die 34-Jährige. Der Vorteil: Sowohl Berlin als auch Mallorca sind näher dran.
Titelfoto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa, Instagram/Anne Wünsche