Anne Wünsche produziert Einhorn-Serie: "Ich glaube, das Ganze ist mit einem Glas Wein entstanden"

Berlin - Ex BTN-Star Anne Wünsche (32) ist nicht nur erfolgreiche Influencerin, Café-Betreiberin und Only-Fans-Darstellerin, sondern auch Dreifach-Mama . Zusammen mit ihren Kindern nahm die Wahl-Berlinerin eine animierte Einhorn-Serie auf und stellte sich den Fragen von TAG24 zu ihrem jüngsten Projekt.

Anne Wünsche (32) schneidet auf ihrem Event in Berlin die Einhorn-Torte an. © TAG24 (Bildmontage)

TAG24: Wie kamst Du auf die Idee, eine Kinderserie zu machen?

Anne Wünsche: "Ich glaube, das Ganze ist mit einem Glas Wein entstanden, als wir über animierte Gifs für Instagram gesprochen haben. Ich fand die Idee super, und somit haben wir es Stück für Stück umgesetzt."

TAG24: Kannst Du den Plot von der YouTube-Serie kurz zusammenfassen?

Anne Wünsche: "Das niedliche Einhorn Mina bemerkt, dass ihr Lieblingsplüschtier sprechen kann. Da alles immer Nachts passiert, erfährt der Zuschauer nie, ob Mina das alles nur träumt oder, ob es wirklich passiert. Beide erleben tolle Abenteuer - unter anderem lernt Mina, Geduld zu haben und ihre Magie gut einzusetzen."

TAG24: Warum spielt ein Einhorn die Hauptrolle?

Anne Wünsche: "Das hat meine Community quasi so entschieden. Wir hatten damals ein pinkes Monsterchen, was das 'Maskottchen' vom Onlineshop werden sollte. Mina war aber immer beliebter, also lag es auf der Hand, ihr auch die Serie-Rolle zu geben."

TAG24: Wie viele Folgen hat die Serie und wo ist sie zu sehen?

Anne Wünsche: "Aktuell haben wir vier Folgen fertig und wollen erstmal sehen, wie es ankommt. Aber natürlich wollen wir gern weiter machen. Am kommenden Sonntag startet die Serie um 18 Uhr auf YouTube auf dem Kanal des außergewöhnlichen Einhorns Mina."

TAG24: Was ist Dein persönliches Highlight?

Anne Wünsche: "Dass wir es alles selbst produziert haben, also ohne professionelles Tonstudio oder eine Firma. Wir haben das bei uns Zuhause synchronisiert."