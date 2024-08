Gestrandet im Urlaubsparadies: Flug-Ärger bei Anne Wünsche

An diesem Traumstrand ist man doch eigentlich gern gestrandet, oder nicht? © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Sicherlich gibt es dafür schlimmere Orte, als die Karibikinsel, aber nervig ist es schon, wenn man auf gepackten Koffern sitzt und auf die Rückkehr in die Heimat wartet.

Grund für die Verzögerung ist offenbar ein Problem am Flughafen von Nassau, wo in den vergangenen Tagen wohl insgesamt elf Flüge gecancelt wurden, wie die 33-Jährige in ihrer Story bei Instagram berichtete.

"Eigentlich wären wir jetzt in Berlin, stattdessen hängen wir in einem Hotel fest, in dem wir uns irgendwie nicht so richtig wohlfühlen und wissen nicht, wann wir nach Hause können", beklagte sich die Influencerin auf der Social-Media-Plattform.

Und es war ja auch eine gewisse Eile geboten, schließlich beginnt in Berlin am Montag die Schule wieder. Erst nachdem ihr Freund Karim El Kammouchi mehrfach mit der zuständigen Fluggesellschaft British Airways gesprochen hatte, stand der Rückflug endlich fest.