Geht da was? Dieser Reality-TV-Star hat es Anne Wünsche angetan

Berlin - Ein Jahr ist das Liebes-Aus von Anne Wünsche (34) und ihrem Synchronsprecher-Ex Karim El Kammouchi inzwischen her. Als Paar nach Barcelona geflogen, als Single zurückgekehrt. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Anne Wünsche (34) hat ein Auge auf einen TV-Schönling geworfen. © AG24/Denis Zielke

Das soll sich zwar ändern, doch die Partnersuche ist nicht leicht. Die Dreifach-Mama lebt mittlerweile auf Mallorca, verdient ihre Brötchen größtenteils mit Nacktbildern, spricht kein Spanisch, auch ihr Englisch ist ausbaufähig. Die Auswahl daher begrenzt.

Dennoch weiß Beziehungsmensch Anne Wünsche, was sie will und was oder wen sie nicht will: einen Mann, der ebenfalls in der Öffentlichkeit steht.

Für einen Reality-Star scheint die Nackedei-Queen aber eine Ausnahme zu machen: Paco Herb (30) hat es ihr besonders angetan.

"Er ist ja mal voll mein Typ. Eventuell habe ich ihm auch 'ne Nachricht geschrieben, die er aber niemals gelesen hat oder lesen wird. Ich weiß nicht mal, ob er zu mir passt oder ob er Single ist", so die OF-Millionärin bei TikTok. Da die brünette Beauty dem roten Teppich fernbleibt und auch sonst kein Reality-TV verfolgt, kennt sie den TV-Casanova nicht.

"Er ist eine Versuchung wert", könnte der Ex-BTN-Star für den ehemaligen Love-Island-Gewinner dennoch seine Prinzipien über Bord werfen.