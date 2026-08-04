Geht da was? Dieser Reality-TV-Star hat es Anne Wünsche angetan
Berlin - Ein Jahr ist das Liebes-Aus von Anne Wünsche (34) und ihrem Synchronsprecher-Ex Karim El Kammouchi inzwischen her. Als Paar nach Barcelona geflogen, als Single zurückgekehrt. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Das soll sich zwar ändern, doch die Partnersuche ist nicht leicht. Die Dreifach-Mama lebt mittlerweile auf Mallorca, verdient ihre Brötchen größtenteils mit Nacktbildern, spricht kein Spanisch, auch ihr Englisch ist ausbaufähig. Die Auswahl daher begrenzt.
Dennoch weiß Beziehungsmensch Anne Wünsche, was sie will und was oder wen sie nicht will: einen Mann, der ebenfalls in der Öffentlichkeit steht.
Für einen Reality-Star scheint die Nackedei-Queen aber eine Ausnahme zu machen: Paco Herb (30) hat es ihr besonders angetan.
"Er ist ja mal voll mein Typ. Eventuell habe ich ihm auch 'ne Nachricht geschrieben, die er aber niemals gelesen hat oder lesen wird. Ich weiß nicht mal, ob er zu mir passt oder ob er Single ist", so die OF-Millionärin bei TikTok. Da die brünette Beauty dem roten Teppich fernbleibt und auch sonst kein Reality-TV verfolgt, kennt sie den TV-Casanova nicht.
"Er ist eine Versuchung wert", könnte der Ex-BTN-Star für den ehemaligen Love-Island-Gewinner dennoch seine Prinzipien über Bord werfen.
Der Mann muss sich bei Anne Wünsche melden
Paco ist auf die Avancen jedoch nicht eingegangen. Zumindest öffentlich. Sollte der Tattoo-Fan aber tatsächlich antworten, muss die Initiative dann jedoch vom 30-Jährigen ausgehen, denn nach der "Kein Daten mit einer berühmten Person"-Regel hat die Unternehmerin noch eine andere wichtige Dating-Regel: Der Mann muss zuerst schreiben.
"Ich als Frau möchte das Gefühl haben, interessant und spannend zu sein, sodass du morgens aufwachst und an mich denkst. Ich denke ja auch an dich. Am liebsten wäre es mir, wenn du auf einem weißen Ross angeritten kommst. Das tust du aber nicht, also ist wenigstens eine kleine WhatsApp-Nachricht schon drin."
Meldet sich der Mann nicht, ist er bei ihr schon unten durch: "Dann halt nicht. Der Richtige wird das schon machen."
Offener ist die Mallorca-Auswanderin schon eher, was das Bezahlen angeht. Da kann das romantische Essen schon mal auf ihren Nacken gehen. "Es gibt kein Recht, dass er für mich bezahlen muss. Ich bin wildfremd, er kennt mich nicht", erklärte die Cottbuserin bereits vor Monaten.
Titelfoto: TAG24/Denis Zielke/Instagram/paco_hrb