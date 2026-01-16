Wieder ab nach Malle: Anne Wünsche gibt ihren Traum nicht auf

Berlin - Anne Wünsche (34) bekommt nicht genug von Mallorca! Der frühere "Berlin Tag & Nacht"-Star schaut sich eine Ferienwohnung auf den Balearen an - mal wieder. Damit dürfte die Influencerin künftig zwischen Berlin, Zürich und der Sonneninsel pendeln.

Anne Wünsche (34) schaut sich auf Mallorca Villen an. © Screenshot/Instagraem/anne_wuensche (BIldmontage)

Ursprünglich reiste die Unternehmerin nach Mallorca, um Villen zu besichtigen. Das erste Anwesen überzeugte mit Pool und zahlreichen Schlafzimmern. Es wäre das ideale Domizil für ihre geplante Erotik-WG, denn: Anne gründete unter dem Namen "Moonlight Babes" ihre eigene OnlyFans-Agentur, die mittlerweile mehrere Creatorinnen betreut. Diese sollen dann in dem Haus ganz im Stile der Playboy-Villa unterkommen und Projekte umsetzen. Der Start ist für das Frühjahr 2026 angedacht



"Da überlegst du schon, ob du es nicht für dich selbst nutzt", war die ehemalige Café-Besitzerin völlig von den Socken beim Besichtigungstermin. Die Begeisterung riss auch beim zweiten Objekt nicht ab. Beim Ausblick auf der gigantischen Terrasse fehlten der 34-Jährigen die Worte. Am Ende kam sie überfordert zu dem Fazit: "So würde ich auch gerne leben wollen."

Nach schlussendlich vier Besichtigungsterminen traf sie eine Entscheidung. Welche es am Ende wurde, behielt Anne für sich. Allerdings wolle sie Nägel mit Köpfen machen und direkt einen Vertrag unterschreiben. "Das ist so crazy."

Was völlig überraschend kam: Sie will sich nun nach einer weiteren Bleibe für sich umschauen. "Eine Sache habe ich euch nicht verraten: Ich schaue mir morgen auch wieder etwas für mich an." Demnach vermisse es die Influencerin, auf Mallorca eine Ferienwohnung zu haben.