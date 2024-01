Antonia Hemmer erfüllt sich großen Traum: "Kann's gar nicht glauben!"

Hannover - Für das Reality-TV-Sternchen Antonia Hemmer (23, " Sommerhaus der Stars ") startete das Jahr schon mit so einigen Höhen und Tiefen.

Antonia Hemmer (23) meldete sich mit guten Neuigkeiten bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Nachdem sie Anfang des Monats noch mit einer dicken Erkältung zu kämpfen hatte, berichtete sie ihren Fans nun nach einer fünftägigen Saftkur: "Ich fühl’ mich wie ein junger Gott!"

Dazu bereitet sich die 23-Jährige auf ihre nächste große Reise vor: Denn schon bald geht es für sie nach Südafrika. "Ich freue mich unglaublich, es wird so eine gute Reise!", ist sie sich jetzt schon ganz sicher. Obwohl es erst am kommenden Dienstag für sie losgeht, sitzt Antonia bereits jetzt auf gepackten Koffern. Dabei freut sie sich nicht nur auf die anstehende Reise, sondern auch auf die Zeit danach.

"Ich habe jeglichen Grund zur Freude!", kündigte Antonia ihren Fans am Donnerstag in einer weiteren Instagram-Story an. "Ich kann's nicht glauben, Leute. Ich bekomme mein TRAUMAUTO, sobald ich wieder aus Kapstadt komme."

Gerade habe sie mit ihrem Autohändler telefoniert, der ihr das bestätigen konnte. Für Antonia ist es das erste eigene Auto. Denn bislang sei sie immer nur mit dem alten Wagen ihrer Mutter unterwegs gewesen, so die Hannoveranerin weiter.

In den vergangenen fünf Jahren seien da gut 200.000 Kilometer zusammengekommen. Ein eigenes Auto wollte sie sich aber dennoch lange nicht leisten.