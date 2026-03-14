Antonia Hemmer am Boden zerstört: "Mir geht es so schlecht"

Frankfurt am Main - Traumhaus , Traummann , Traumurlaub : Bei Antonia Hemmer (25) läuft's, aber seelisch drückt der Schuh gewaltig.

Antonia Hemmer (25) schüttete in ihrer Instagram-Story ihr Herz aus. © Bildmontage: Instagram/antonia_hemmer

Seit Wochen und Monaten schiebe sie dieses Thema schon vor sich her, ohne es mal ausgesprochen zu haben, sagt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story.

"Ich merke wirklich, dass es mir psychisch aktuell wirklich wieder richtig schlecht geht. Also ich weiß auch nicht warum und es nervt mich auch selber, aber ich bin so krass emotional, ich bin so nah am Wasser gebaut und habe einen Nervenfaden, der ist so dünn", beschreibt sie ihren Gemütszustand.

Hinzu komme, dass sie traurig, antriebslos, energielos und einfach nur genervt von sich selbst sei.

Warum es ihr so schlecht geht, kann sich die 25-Jährige nicht erklären. Der zunächst als Ursache auserkorene Umzugsstress sei es jedenfalls nicht. Die Influencerin habe gedacht, dass alles besser werde, wenn sie sich erstmal eingelebt hat. "Pustekuchen, ist nicht so."

Auch die volle Ladung Vitamin D konnte ihren psychischen Zustand nicht verbessern.

"Natürlich tat der Urlaub mir gut und es war wunderschön, aber auch da hatte ich wirklich Momente, wo ich mir dachte: Also, selbst die Sonne und das Meer gibt mir gerade nichts", erzählt das Reality-Sternchen.