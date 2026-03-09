Antonia Hemmer erlebt Massage-Fail: "Gebetet, dass es schnell vorbei ist"

Koh Samui - Antonia Hemmer (25) macht mit ihrem Partner derzeit Urlaub auf Koh Samui. Passend zu ihrer paradiesischen Reise wollte sich das Paar eine Massage gönnen. Doch statt entspannt zu sein, spricht die Influencerin im Anschluss von einem "Massage-Fail".

Antonia Hemmer (25) berichtet auf Instagram von ihrem Massage-Fail. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

Eigentlich klang die Massage-Wahl der beiden auf den ersten Blick gut, berichtete die 25-Jährige am Sonntagabend in ihrer Instagram-Story.

"Auf der Tafel stand: Aloe vera - After-Sun-Massage. Ich dachte mir, das klingt genau nach dem, was ich brauche", so Hemmer zunächst.

Schnell ergänzte sie allerdings mit einem Lachen: "Aber nehmt das niemals! Ihr werdet dabei erfrieren, es war so kalt in dem Raum."

Auch Partner Leopold bestätigte die eisige Erfahrung im Hintergrund: "Ich bin fast gestorben", rief er und machte zusätzlich auf die auf 18 Grad eingestellte Klimaanlage aufmerksam.

"Ich habe nur noch gebetet, dass es so schnell wie möglich vorbei ist", sagte die Ex-"Make Love Fake Love"-Protagonistin. "Ich habe nur gezittert, ich hatte nur Gänsehaut."