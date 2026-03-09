Antonia Hemmer erlebt Massage-Fail: "Gebetet, dass es schnell vorbei ist"
Koh Samui - Antonia Hemmer (25) macht mit ihrem Partner derzeit Urlaub auf Koh Samui. Passend zu ihrer paradiesischen Reise wollte sich das Paar eine Massage gönnen. Doch statt entspannt zu sein, spricht die Influencerin im Anschluss von einem "Massage-Fail".
Eigentlich klang die Massage-Wahl der beiden auf den ersten Blick gut, berichtete die 25-Jährige am Sonntagabend in ihrer Instagram-Story.
"Auf der Tafel stand: Aloe vera - After-Sun-Massage. Ich dachte mir, das klingt genau nach dem, was ich brauche", so Hemmer zunächst.
Schnell ergänzte sie allerdings mit einem Lachen: "Aber nehmt das niemals! Ihr werdet dabei erfrieren, es war so kalt in dem Raum."
Auch Partner Leopold bestätigte die eisige Erfahrung im Hintergrund: "Ich bin fast gestorben", rief er und machte zusätzlich auf die auf 18 Grad eingestellte Klimaanlage aufmerksam.
"Ich habe nur noch gebetet, dass es so schnell wie möglich vorbei ist", sagte die Ex-"Make Love Fake Love"-Protagonistin. "Ich habe nur gezittert, ich hatte nur Gänsehaut."
Masseurinnen arbeiten mit eiskalten Winkeln: "Körpertemperatur von 33 Grad"
Das Massage-Studio sei trotzdem top, schien es der Influencerin wichtig zu erwähnen. "Also wirklich zwölf von zehn, was Hygiene und auch die Auswahl angeht", erklärte sie. Das Paar habe einfach nur die falsche Wahl getroffen.
"Können wir jetzt nochmal woanders hingehen, wo wir uns warm massieren lassen können?", scherzte sie anschließend in Richtung ihres Freundes. "Ich glaube, ich habe inzwischen eine Körpertemperatur von 33 Grad."
Gefroren hätten die beiden so sehr, da die Masseurinnen die ganze Zeit mit eiskalten Wickeln gearbeitet und das Wasser zusätzlich ausgewrungen und auf dem Rücken verteilt hätten.
Das Fazit der 25-Jährigen also: Guter Laden, aber die After-Sun-Massage scheint nur was für Hartgesonnene. "Das war der größte Fail in dem ganzen Urlaub."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/antonia_hemmer