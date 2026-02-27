Intimitäts-Verbot bei Antonia Hemmer: Ernüchternde Diagnose kurz vor dem Urlaub

Frankfurt am Main - Bereits seit einigen Wochen hat Antonia Hemmer (25) immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen . Und auch ein neuer Test zur Feststellung eines Parasiten im Körper zeigt ein ernüchterndes Ergebnis.

Antonia Hemmer (25) trägt noch immer einen Parasiten im Körper. © Bildmontage: Screenshots Instagram/antonia_hemmer

"Das darf echt nicht wahr sein. Gerade die Nachricht aus dem Labor bekommen, dass ich immer noch den Parasiten in mir habe", schreibt die 25-Jährige auf Instagram.

Zum Hintergrund: Anfang 2026 war bei Antonia der Parasit "Giardia Lamblia" nachgewiesen worden. Die damit einhergehende Giardiasis ist eine infektiöse Durchfallerkrankung, die die Einnahme von Antibiotika erforderlich macht. Den Parasiten habe sie sich vermutlich damals in Brasilien bei den Dreharbeiten zu "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" eingefangen.

"Trotz 10-tägiger Antibiotikum-Kur hat er sich scheinbar verbreitet und Zysten gebildet", so die Reality-Queen weiter. Und das auch noch kurz vor dem geplanten gemeinsamen Urlaub in Thailand mit ihrem Partner Leopold.

Dieser blieb von dem Parasiten offenbar auch nicht verschont. "Wir sind einfach positiv. Ich zumindest zu 100 Prozent, Leopold zu 99,9 Prozent", erklärt sie weiter. Die Konsequenz: Hygiene sei das A und O.

"Ab heute werden wir jeden Tag unsere Handtücher wechseln. Und wir küssen uns nur noch maximal." Intimitäten, die über küssen hinausgehen, versuchen die beiden nun erst einmal zu meiden.

"Wir versuchen, so wenig Körperkontakt wie möglich zu haben. Also wir versuchen, uns einfach aus dem Weg zu gehen, was natürlich jetzt schwer ist, wenn wir uns ein Hotelzimmer teilen", so die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin im Hinblick auf den bevorstehenden Urlaub.