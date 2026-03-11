Traumvilla im Paradies? Antonia Hemmer will Haus in Thailand kaufen

Koh Samui - Aktuell ist Antonia Hemmer (25) mit ihrem Freund auf Koh Samui im Urlaub. Die paradiesische Insel in Thailand hat es ihnen scheinbar so angetan, dass die beiden planen, für längere Zeit dort zu bleiben.

Antonia Hemmer (25) und ihr Freund Leopold sind gerade gemeinsam im Urlaub auf Koh Samui. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Immer wieder teilte die 25-Jährige Momente aus ihrem Urlaub mit ihrer Community auf Instagram.

Nun sei ihr Urlaub fast zu Ende, doch kurz vor Schluss hatten die beiden noch etwas ganz Besonderes vor.

"Ihr werdet nicht glauben, wo wir gerade hinfahren! Ich bin so aufgeregt", erklärte sie und ließ schließlich die Bombe platzen.

"Wir schauen uns heute einfach Häuser zum Kauf an! Wir haben uns in diese Insel verliebt und spielen mit dem Gedanken, etwas zu kaufen", teilte die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin ihr Vorhaben.

Deswegen schauten sich die beiden zwei Villen an, die wirklich atemberaubend aussahen, so die frühere "Sommerhaus"-Teilnehmerin.

Das Reality-Sternchen ließ es sich nicht nehmen, ihre Follower direkt mitzunehmen und jeweils eine Room-Tour durch die Häuser zu geben.