Traumvilla im Paradies? Antonia Hemmer will Haus in Thailand kaufen
Koh Samui - Aktuell ist Antonia Hemmer (25) mit ihrem Freund auf Koh Samui im Urlaub. Die paradiesische Insel in Thailand hat es ihnen scheinbar so angetan, dass die beiden planen, für längere Zeit dort zu bleiben.
Immer wieder teilte die 25-Jährige Momente aus ihrem Urlaub mit ihrer Community auf Instagram.
Nun sei ihr Urlaub fast zu Ende, doch kurz vor Schluss hatten die beiden noch etwas ganz Besonderes vor.
"Ihr werdet nicht glauben, wo wir gerade hinfahren! Ich bin so aufgeregt", erklärte sie und ließ schließlich die Bombe platzen.
"Wir schauen uns heute einfach Häuser zum Kauf an! Wir haben uns in diese Insel verliebt und spielen mit dem Gedanken, etwas zu kaufen", teilte die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin ihr Vorhaben.
Deswegen schauten sich die beiden zwei Villen an, die wirklich atemberaubend aussahen, so die frühere "Sommerhaus"-Teilnehmerin.
Das Reality-Sternchen ließ es sich nicht nehmen, ihre Follower direkt mitzunehmen und jeweils eine Room-Tour durch die Häuser zu geben.
Antonia Hemmer kommt aus dem Schwärmen nicht heraus
Bei ungefähr 600.000 Euro lag das erste Haus, das sie sich ansahen. "Was man hier für sein Geld bekommt, im Vergleich zu Deutschland, ist echt crazy", erklärte sie.
Das zweite Haus, das sie besichtigten, brachte die 25-Jährige noch mehr ins Schwärmen. "Ich bin absolut verliebt und würde sofort einziehen", verkündete sie.
Auch die Einrichtung habe es ihr angetan und entspräche hundertprozentig ihrem Geschmack. Alles sei im "Boho-Minimalistic-Style" eingerichtet.
Schließlich gab die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin ihre Pläne für das Haus bekannt: Für ein paar Wochen im Jahr wollen sie das Haus selbst nutzen.
In den anderen Monaten würden sie das Haus als Airbnb, an Freunde und Familie oder auch an Follower vermieten.
Die beiden müssten sich das nun in den nächsten Tagen überlegen, alles durchrechnen und würden dann ein Update geben.
Das zweite Haus gehe ihr allerdings schon jetzt nicht mehr aus dem Kopf, so die 25-Jährige.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (2)