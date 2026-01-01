Umzug ins Traumhaus! Das ist Antonia Hemmers neues Liebesnest
Köln/Frankfurt - Neues Jahr, neue Bleibe. Antonia Hemmer (25) hat am Neujahrstag ihren Umzug nach Frankfurt verkündet und einen Blick auf das Luxushaus zugelassen.
Das ging fix! Nachdem der Realitystar jahrelang in TV-Shows wie "Bauer sucht Frau" oder "Make Love, Fake Love" nach der großen Liebe gesucht hatte, fand sie ihr perfektes Match schließlich am Wurstregal.
"Unsere Hände haben gleichzeitig zur selben Salami gegriffen und da wussten wir: Das Schicksal hat Hunger", schilderte das Reality-TV-Sternchen das Kennlernen.
Und nur wenige Monate später erfüllt sich die "Sommerhaus"-Gewinnerin einen Traum und zieht zusammen mit ihrem Freund, den sie zunächst monatelang geheim hielt, in ein gemeinsames Haus.
Offenbar ist die 25-Jährige für Leopold Krey auch bereit, ihre Wahl-Heimat Köln zu verlassen.
"Bye bye Köln und hallo Frankfurt!!! Wir ziehen einfach zum 01. Februar in unser Traumhaus mit Pool!", schrieb das Model zu einem Instagram-Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Leopold vor dem Haus zu sehen ist.
Antonia Hemmer zeigt ihr neues Traumhaus
Antonia Hemmer legte sich gerade erst ein neues Auto zu
Einen Ausblick darauf, was auf ihrem Instagram-Kanal in den kommenden Wochen zu sehen sein wird, gab's gleich noch obendrauf.
"Wir sind überglücklich euch das endlich mitteilen zu können und freuen uns euch bei Umzug, einrichten und Leben im Haus mitnehmen zu können", so die Entertainerin.
Große Sorgen, dass es durch das Zusammenziehen recht bald einen Lagerkoller geben könnte, müssen sich wohl weder ihre Fans noch die beiden machen. Mit drei Stockwerken und Pool sollte es genügend Rückzugsorte geben, wenn sich die beiden mal aus dem Weg gehen wollen.
Mit der Luxusimmobilie lieferte Hemmer innerhalb kürzester Zeit den zweiten Beleg, dass es bei ihr nicht nur in der Liebe läuft. Auch finanziell scheint es der 25-Jährigen gutzugehen. Vor vier Wochen präsentierte sie ihrer Community stolz ihre Mercedes G-Klasse.
"Ich bin so glücklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich sitze gerade einfach in meinem Traumauto mit meinem Traummann", postete sie damals.
Jetzt parkt das Traumauto vor dem Traumhaus. So sieht wohl ein gelungener Start ins neue Jahr aus.
Titelfoto: Instagram/antonia_hemmer