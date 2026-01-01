Umzug ins Traumhaus! Das ist Antonia Hemmers neues Liebesnest

Köln/Frankfurt - Neues Jahr, neue Bleibe. Antonia Hemmer (25) hat am Neujahrstag ihren Umzug nach Frankfurt verkündet und einen Blick auf das Luxushaus zugelassen.

Am Neujahrstag präsentierte das Pärchen ihr neues Traumhaus in Frankfurt. © Bildmontage: Instagram/antonia_hemmer

Das ging fix! Nachdem der Realitystar jahrelang in TV-Shows wie "Bauer sucht Frau" oder "Make Love, Fake Love" nach der großen Liebe gesucht hatte, fand sie ihr perfektes Match schließlich am Wurstregal.

"Unsere Hände haben gleichzeitig zur selben Salami gegriffen und da wussten wir: Das Schicksal hat Hunger", schilderte das Reality-TV-Sternchen das Kennlernen.

Und nur wenige Monate später erfüllt sich die "Sommerhaus"-Gewinnerin einen Traum und zieht zusammen mit ihrem Freund, den sie zunächst monatelang geheim hielt, in ein gemeinsames Haus.

Offenbar ist die 25-Jährige für Leopold Krey auch bereit, ihre Wahl-Heimat Köln zu verlassen.

"Bye bye Köln und hallo Frankfurt!!! Wir ziehen einfach zum 01. Februar in unser Traumhaus mit Pool!", schrieb das Model zu einem Instagram-Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Leopold vor dem Haus zu sehen ist.