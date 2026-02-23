Beziehungskiller nach Party-Nacht? Antonia Hemmer erlebt Partner völlig verändert

Frankfurt am Main - Seit Herbst 2025 ist bekannt: Antonia Hemmer (25) hat einen neuen Partner . Gemeinsam mit ihrem Leopold beziehen die beiden aktuell ein Haus in Frankfurt am Main . Doch vergangene Nacht habe sie ihren Partner in einer Situation erlebt, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen hat.

Antonia Hemmer (25) hat ihren Partner Leopold am Wochenende das erste Mal betrunken erlebt. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

"Ich habe ihn das erste Mal Alkohol trinken sehen. Also wir haben beide das erste Mal zusammen getrunken. Und das war wirklich witzig, weil ich habe meinen Partner plötzlich so von einer ganz anderen Seite gesehen", erklärt die 25-Jährige am Samstag in ihrer Instagram-Story.

Sie selbst habe an dem Abend lediglich ein bis zwei Gläser getrunken. Bei ihrem Partner hingegen dürfte es wohl ein bisschen mehr gewesen sein: Nicht ohne Grund sei dieser am Samstagmorgen mit Antonias Auto in die Waschstraße gefahren, um Erbrochenes aus dem Fahrzeug zu entfernen.

Dennoch sei es ein gelungener Abend gewesen. Grund für die Feierlichkeiten: ein Geburtstag. So habe Hemmer auch einige Freunde von Leopold kennengelernt, die sie zuvor noch nicht kannte. "Jeder hatte megaviel Spaß."

Doch das Thema Alkohol lässt die 25-Jährige auch nachdenklich werden. "Wisst ihr, was mir gerade so bewusst wird? Wie glücklich ich bin, dass ich keinen Typen mehr habe, der Alkohol trinkt", gesteht die Influencerin. Schließlich sei die Eskapade von Leopold eher ein Ausrutscher gewesen.

"Egal ob in meiner alten Beziehung oder in meiner Beziehung davor oder in irgendwelchen Kennenlernphasen. Alkohol war immer ein Streitthema." Allein das Thema Erbrechen oder stundenlanges Feiern mit den Jungs - "Alkohol ist so ein Beziehungskiller."