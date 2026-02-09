Mehr Beziehungs-Details: Antonia Hemmer plant neues Projekt mit ihrem Freund

Hannover/Frankfurt - Nach wochenlangem Versteckspiel zeigte Antonia Hemmer (25) im Dezember 2025 ihren Freund Leopold erstmals öffentlich auf Social Media. Viele Details zu deren Beziehung sind jedoch bis heute nicht bekannt.

Antonia Hemmer (25) und ihr Freund Leopold planen ein neues Podcast-Projekt. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

Wie sich die beiden kennengelernt haben? In einer Q&A-Runde auf Instagram erklärte die 25-Jährige bereits im Oktober 2025, dass sie sich fernab von der Reality-Welt in einem Supermarkt kennengelernt hätten. Doch am Sonntag möchte ein Fan erneut weitere Details zu deren Kennenlerngeschichte in einer Fragerunde wissen.

Statt die Frage zu beantworten, kommt Hemmer mit einer überraschenden Ankündigung um die Ecke! "Sobald unser Büro fertig ist, starten wir einen Podcast und erzählen euch ALLES!", schreibt die 25-Jährige auf Instagram.

Wer das Paar nun schon länger verfolgt, weiß, dass die beiden erst vor Kurzem gemeinsam in ein neues Haus in Frankfurt gezogen sind. Dieses werde aktuell nach und nach noch eingerichtet und fertiggestellt. So also auch noch das angekündigte Büro.

Weitere Details zu ihrem geplanten Podcast-Projekt hat die Reality-Queen allerdings noch nicht verraten. Was allerdings fest steht: Nach dem ganzen Umzugsstress plant das Paar, ab Ende Februar zwei bis drei Wochen zu verreisen.