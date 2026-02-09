Mehr Beziehungs-Details: Antonia Hemmer plant neues Projekt mit ihrem Freund
Hannover/Frankfurt - Nach wochenlangem Versteckspiel zeigte Antonia Hemmer (25) im Dezember 2025 ihren Freund Leopold erstmals öffentlich auf Social Media. Viele Details zu deren Beziehung sind jedoch bis heute nicht bekannt.
Wie sich die beiden kennengelernt haben? In einer Q&A-Runde auf Instagram erklärte die 25-Jährige bereits im Oktober 2025, dass sie sich fernab von der Reality-Welt in einem Supermarkt kennengelernt hätten. Doch am Sonntag möchte ein Fan erneut weitere Details zu deren Kennenlerngeschichte in einer Fragerunde wissen.
Statt die Frage zu beantworten, kommt Hemmer mit einer überraschenden Ankündigung um die Ecke! "Sobald unser Büro fertig ist, starten wir einen Podcast und erzählen euch ALLES!", schreibt die 25-Jährige auf Instagram.
Wer das Paar nun schon länger verfolgt, weiß, dass die beiden erst vor Kurzem gemeinsam in ein neues Haus in Frankfurt gezogen sind. Dieses werde aktuell nach und nach noch eingerichtet und fertiggestellt. So also auch noch das angekündigte Büro.
Weitere Details zu ihrem geplanten Podcast-Projekt hat die Reality-Queen allerdings noch nicht verraten. Was allerdings fest steht: Nach dem ganzen Umzugsstress plant das Paar, ab Ende Februar zwei bis drei Wochen zu verreisen.
Antonia Hemmer und ihr Freund Leopold planen eine Reise
"Am liebsten Thailand oder Bali. Ich sag's euch, ich habe Vitamin-D-Mangel und brauche dringend Mal wieder Sonne und Meer", beichtet Hemmer auf Instagram weiter.
"Ich verstehe gar nicht, wie manche Influencer von Urlaub zu Urlaub springen können sechs bis sieben Mal im Jahr in Mexiko, Thailand, Mauritius, Malediven und sonst wo chillen können. Irgendwas mache ich falsch", so die 25-Jährige mit einem Lächeln.
Doch bevor es in den Urlaub geht, steht am Montagmorgen erst einmal noch die Schlüsselübergabe von Leopolds vorheriger Wohnung an. Weiter gehe es am Nachmittag zu einer Einrichtungsmesse in Frankfurt.
Titelfoto: Screenshot Instagram/antonia_hemmer