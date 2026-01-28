Antonia Hemmer nach OP ausgeknockt: "Fühlt sich an, als hätte ich ein Kind bekommen"

Hannover/Frankfurt - Im Juli 2025 offenbarte Antonia Hemmer (25), dass bei ihr Endometriose diagnostiziert und sie bereits operiert wurde. Jetzt hat sich die Reality-Queen einer weiteren OP unterzogen.

Antonia Hemmer (25) wurde erneut wegen ihrer Endometriose operiert. © Bildmontage: Screenshots Instagram/antonia_hemmer

Blass, erschöpft und mit Tränen in den Augen meldet sich die 25-Jährige kurz nach dem Eingriff am Dienstag in ihrer Story auf Instagram: "Ich bin wieder wach, wir sitzen jetzt auch schon im Auto zurück nach Hause".

Die Operation scheint gut verlaufen zu sein, doch viel verändert habe sich seit ihrem letzten Eingriff offenbar nicht: "Also nach einem halben Jahr sehe ich eigentlich aus wie davor. Endometriose am Start. Verwachsungen. Volles Programm. Was soll ich sagen", so die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin enttäuscht.

Doch es gibt Hoffnung. Neben der Endometriose-OP habe es noch einen weiteren Eingriff gegeben: "Ich habe jetzt eine Hormonspirale und hoffe, dass die das Wachstum von der Endometriose hemmt."

Nach einigen Stunden Schlaf meldet sich Hemmer erneut bei ihren Fans. Vor allem die Schmerzen machen der 25-Jährigen zu schaffen. "Ich bin auch ganz aufgebläht. Und es fühlt sich an, als hätte ich ein Kind bekommen", so die Influencerin, während sie ihre großen Pflaster am Bauch in die Kamera hält.

Doch nach kurzem Überlegen zieht sie ihre Aussage zum Vergleich mit einer Geburt wieder zurück und stellt klar: "Wahrscheinlich ist das nicht einmal annähernd der Schmerz wie bei einer Geburt, aber ich habe Schmerzen und ich bin einfach völlig ausgeknockt. Seitdem ich wieder zu Hause bin, habe ich nur geschlafen", erklärt sie weiter.