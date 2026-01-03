Neues Traumhaus von Antonia Hemmer: Ihr Eigentum oder wohnt sie zur Miete?

Hannover/Frankfurt - Antonia Hemmer (25) lüftet weitere Details zum neuen Traumhaus und erzählt, was sie sich für das neue Jahr vorgenommen hat.

Leopold Krey, Freund von Antonia Hemmer (25), erklärte, warum sie "nur" zur Miete wohnen. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollten die meisten Fans wissen, ob Antonia und ihr Freund sich das Haus gekauft haben. Die 25-Jährige erklärte daraufhin: "Wir haben das Haus tatsächlich nicht gekauft, das ist gemietet."

Ihr Freund Leopold Krey sollte daraufhin erläutern, warum sie es nicht gekauft haben. Seine Antwort: "Weil das Haus aktuell zu viel Zinsen kosten würde."

Was sie an Miete zahlen, wäre weniger, als was sie als Zinsen zahlen müssten, würden sie das Haus jetzt kaufen, so der Immobilienexperte.

Eine andere Frage der Community lautete, ob die 25-Jährige sich etwas für das neue Jahr vorgenommen habe.

Ihre Ziele für das Jahr 2026 seien: Ausdauer und Muskeln weiter aufzubauen.

Außerdem möchte die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin eine eigene "Brand gründen" und weitere Immobilien kaufen.