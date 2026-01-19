Parasit und Virusinfektion: TV-Star Antonia Hemmer geht auf dem Zahnfleisch

Hannover/Frankfurt - Kein toller Start ins neue Jahr: Trash-TV-Star Antonia Hemmer (25) hat seit einigen Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - immer wieder kommt etwas Neues dazu.

Antonia Hemmer (25) geht es nicht gut: Der Trash-TV-Star hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Instagram/antonia_hemmer

Wie die 25-Jährige am Sonntag via Instagram verriet, muss sie sich jetzt auch noch mit einem Herpes-Ausbruch herumschlagen. In ihrer Story postete Antonia den Screenshot eines Chats mit ihrer Mama, der sie ein Bild ihrer Lippen-Bläschen geschickt hatte.

"Brauche morgen was gegen Herpes", schrieb die Blondine dazu, doch ihre Mutter war von diesem Vorhaben alles andere als überzeugt: "Ich weiß nicht, ob der nächste Medikamentenhammer so sinnvoll ist. Du nimmst schon starke Antibiotika. Und dein Herpesmittel ist auch nicht ohne", erklärte sie.

Hintergrund: Vor wenigen Tagen war bei Antonia der Parasit "Giardia Lamblia" nachgewiesen worden. Die damit einhergehende Giardiasis ist eine infektiöse Durchfallerkrankung, die die Einnahme von Antibiotika erforderlich macht.

Die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin war entsprechend bedient: "Könnte heulen, das Antibiotikum wirkt jetzt schon so stark, dass mein Immunsystem so in den Keller gefahren ist und meine Lippe voller Herpes ist, ahhh", schrieb sie zu dem Screenshot.