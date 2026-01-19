Parasit und Virusinfektion: TV-Star Antonia Hemmer geht auf dem Zahnfleisch
Hannover/Frankfurt - Kein toller Start ins neue Jahr: Trash-TV-Star Antonia Hemmer (25) hat seit einigen Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - immer wieder kommt etwas Neues dazu.
Wie die 25-Jährige am Sonntag via Instagram verriet, muss sie sich jetzt auch noch mit einem Herpes-Ausbruch herumschlagen. In ihrer Story postete Antonia den Screenshot eines Chats mit ihrer Mama, der sie ein Bild ihrer Lippen-Bläschen geschickt hatte.
"Brauche morgen was gegen Herpes", schrieb die Blondine dazu, doch ihre Mutter war von diesem Vorhaben alles andere als überzeugt: "Ich weiß nicht, ob der nächste Medikamentenhammer so sinnvoll ist. Du nimmst schon starke Antibiotika. Und dein Herpesmittel ist auch nicht ohne", erklärte sie.
Hintergrund: Vor wenigen Tagen war bei Antonia der Parasit "Giardia Lamblia" nachgewiesen worden. Die damit einhergehende Giardiasis ist eine infektiöse Durchfallerkrankung, die die Einnahme von Antibiotika erforderlich macht.
Die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin war entsprechend bedient: "Könnte heulen, das Antibiotikum wirkt jetzt schon so stark, dass mein Immunsystem so in den Keller gefahren ist und meine Lippe voller Herpes ist, ahhh", schrieb sie zu dem Screenshot.
Antonia Hemmer: "Mache 1000 Kreuze, wenn ich endlich wieder fit bin"
Im nächsten Slide ihrer Story verriet Antonia, dass sie bereits seit ihrem fünften Lebensjahr an Herpes leide und schon alles getestet habe. "Und wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich ALLES. Jede Creme, jede Salbe und jede sonstige Behandlung", so die 25-Jährige.
Nur ein ganz bestimmtes Medikament helfe ihr. "Aber auch das kann ich natürlich nicht zu mir nehmen wie Gummibären. Daher lasse ich ihn [den Herpes, Anm. d. Red.] einfach in Ruhe und hoffe, dass er in ein paar Tagen wieder von alleine verschwindet", verdeutlichte die gebürtige Fränkin.
Antonia abschließend: "Ich mache 1000 Kreuze, wenn ich dann endlich wieder fit bin, zum Sport gehen kann und wieder die Alte bin."
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer