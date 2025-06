Antonia Hemmer teilt Tierheim-Video: "Wollte eh grad weinen"

Die schwarze Fellnase - Rasse unklar - wird an der Leine gebracht und einfach so übergeben. Eine Verabschiedung von dem Tier vonseiten des Halters ist in dem Video nicht wahrzunehmen.

Über dieses Video aus einem Tierheim zeigte sich die Influencerin am Dienstag sehr traurig. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Auch die mutmaßliche Mitarbeiterin des Tierheims, die im Video zu sehen ist, ist deutlich mitgenommen von der Situation und versucht offensichtlich die Tränen zurückzuhalten, bevor sie sich zu dem Vierbeiner auf den Boden setzt, um ihn zu knuddeln.

In dem Moment ist ihr sogar ein Lächeln zu entnehmen. Die Traurigkeit von Antonia sowie der Frau im Video ist nicht verwunderlich, schließlich scheint der Hund eine sehr zutrauliche und liebevoll Art zu haben.

Woher das Video stammt, ist unklar. Auch ist schwierig zu deuten, ob es sich bei der blonden Dame im Tierheim nicht sogar um Antonia selbst handelt. Den Gesichtszügen zufolge nicht. Allerdings hat die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin das Video einfach so in ihrer Story gepostet, ohne eine Verlinkung hinzuzufügen - was Fragen aufwirft.

Aber egal, ob Antonia oder eine andere ehrenamtlich engagierte Person in dem genannten Video die schwarze Fellnase tröstet, eines wird mit diesem Clip auf jeden Fall transportiert: wie traurig es ist, wenn Tierhalter sich dazu entscheiden, ihren Vierbeiner wegzugeben.