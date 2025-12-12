Antonia Hemmer vermutet Übles: "Gehe stark davon aus, dass ich diesen Parasiten habe"
Hannover/Frankfurt - Seitdem Antonia Hemmer (25) aus Brasilien zurückgekehrt war, plagten sie gesundheitliche Probleme. Jetzt wagte sie eine Selbstdiagnose.
"Ich habe jetzt mal ordentlich recherchiert und glaube, dass ich einen 'Giardia Lamblia' Parasiten habe", teilte sie ihrer Community auf Instagram mit.
"Alle Symptome stimmen eigentlich überein", berichtete die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin.
Die "Sommerhaus der Stars"-Siegerin habe bereits ein großes Blutbild beim Arzt machen lassen, noch seien die Ergebnisse allerdings nicht da.
Damit hundertprozentig festgestellt werden könne, ob die 25-Jährige einen Parasiten aus Brasilien mitgebracht hat, muss sie allerdings noch eine Stuhlprobe abgeben.
"Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich diesen Parasiten habe", so der Reality-Star.
Weiter erklärte die 25-Jährige, dass dieser spezielle Parasit wohl sehr häufig in Amazonas-Gebieten vorkommen würde.
Seit Rückkehr aus Brasilien geht es ihr nicht besser
Antonia Hemmer war für ein neues Reality-Format "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" zehn Tage lang mit anderen Prominenten im brasilianischen Dschungel.
Neben heftigem Juckreiz, einer großen Wunde an der Hand und Durchfall-Problemen berichtete die 25-Jährige immer wieder, dass sie nicht richtig fit werden würde und sich körperlich schwach fühle.
Titelfoto: Bildmonatge: Screenshots Instagram/antonia_hemmer