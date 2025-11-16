Nach dem Dschungel: Antonia Hemmer hat ihren Freund endlich wieder
Frankfurt/Hannover - Endlich wieder vereint: Nach einem Aufenthalt in Brasilien wartete Antonia Hemmer (25) sehnsüchtig auf das Wiedersehen mit ihrem Freund.
In Deutschland angekommen, teilte sie eine Story auf Instagram mit den Worten: "Ich bin gelandet und jetzt warte ich auf meinen Schatzi."
Einen Sprint durch den Flughafen inklusive freudigem Quietschen, dann fiel die 25-Jährige ihrem Liebsten um den Hals.
Auf der Story war ein großes rotes Herz-Emoji zu sehen, darauf stand: "Hab ihn endlich wieder". Das Emoji setzte Antonia genau so in Szene, dass man ihren Freund darunter nicht erkennen konnte. Für ihre Follower war lediglich zu sehen, wie Antonia von einem Mann in den Arm genommen wurde.
Außerdem bekam die 25-Jährige Blumen von ihrem Freund als Willkommensgruß geschenkt. Diese postete sie in einem Selfie mit der Unterschrift: "He's the best".
Schon vorab hatte die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin mit ihren Followern geteilt, wie groß die Vorfreude bei ihr sei: "Ich freue mich soooo auf zu Hause und auf meinen Freund ... ihr wisst es nicht", hatte sie am Samstag in ihrer Story gepostet.
Antonia Hemmer war für neue Show in Brasilien
Bevor es wieder zurück nach Deutschland ging, hatte Antonia sich noch São Paulo angeschaut und preisgegeben, dass sie von der Stadt enttäuscht sei.
"Die Stadt ist unfassbar hässlich. Also ich war, glaube ich, noch nie in einer hässlicheren Stadt als São Paulo", verdeutlichte sie.
Antonia war für ein neues Format von Joyn in Brasilien. In der Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" lebte sie gemeinsam mit anderen Prominenten für zehn Tage im Urwald.
Titelfoto: Bildmonatge: Screenshot Instagram/antonia_hemmer