Nach dem Dschungel: Antonia Hemmer hat ihren Freund endlich wieder

Frankfurt/Hannover - Endlich wieder vereint: Nach einem Aufenthalt in Brasilien wartete Antonia Hemmer (25) sehnsüchtig auf das Wiedersehen mit ihrem Freund.

Antonias Freund holte sie vom Flughafen ab und brachte ihr Blumen mit, gezeigt hat sie ihn auf Instagram bisher nicht. © Bildmonatge: Screenshot Instagram/antonia_hemmer

In Deutschland angekommen, teilte sie eine Story auf Instagram mit den Worten: "Ich bin gelandet und jetzt warte ich auf meinen Schatzi."



Einen Sprint durch den Flughafen inklusive freudigem Quietschen, dann fiel die 25-Jährige ihrem Liebsten um den Hals.

Auf der Story war ein großes rotes Herz-Emoji zu sehen, darauf stand: "Hab ihn endlich wieder". Das Emoji setzte Antonia genau so in Szene, dass man ihren Freund darunter nicht erkennen konnte. Für ihre Follower war lediglich zu sehen, wie Antonia von einem Mann in den Arm genommen wurde.

Außerdem bekam die 25-Jährige Blumen von ihrem Freund als Willkommensgruß geschenkt. Diese postete sie in einem Selfie mit der Unterschrift: "He's the best".

Schon vorab hatte die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin mit ihren Followern geteilt, wie groß die Vorfreude bei ihr sei: "Ich freue mich soooo auf zu Hause und auf meinen Freund ... ihr wisst es nicht", hatte sie am Samstag in ihrer Story gepostet.