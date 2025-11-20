Antonia Hemmer kämpft nach Dreharbeiten mit gesundheitlichen Problemen

Antonia Hemmer hat nach den Dreharbeiten für das Format "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Von Bastian Küsel

Hannover/Frankfurt - Die Leiden eines Realitystars: Antonia Hemmer (25, "Make Love, Fake Love") hat die vergangenen Wochen für Dreharbeiten in Brasilien verbracht - und einige gesundheitliche Probleme mit nach Hause gebracht.

Nach Dreharbeiten in Brasilien hat Antonia Hemmer (25) mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - unter anderem mit heftigem Juckreiz.  © Instagram/antonia_hemmer

Für das neue Joyn-Format "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" lebte die 25-Jährige zehn Tage lang mit anderen Prominenten bei einem indigenen Stamm im brasilianischen Urwald. Ein Besuch mit Folgen.

Nachdem sie bereits kurz nach ihrer Rückkehr von zahlreichen Mückenstichen und heftigem Juckreiz berichtet hatte, meldete sich die Blondine nun mit einem Update bei ihren Fans auf Instagram. Sie berichtete, das erste Mal seit zwei Wochen durchgeschlafen zu haben.

"Mein Juckreiz wird auf jeden Fall besser", freute sich die gebürtige Fränkin. Gleichzeitig präsentierte sie ihren Follower eine große Wunde an der Hand, wo sie sich die Haut schlichtweg aufgekratzt habe. "Nur, damit ihr mal eine Vorstellung davon habt [...]. Eine Katastrophe", kommentierte Antonia.

Das allein sei es aber noch nicht: "Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich seit gestern sooo stark Durchfall habe. Also tatsächlich richtig krass", verdeutlichte die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin.

Antonia Hemmer: Auch das Wetter und die Essensumstellung haben Folgen

Auch der Wetterumschwung und die Essensumstellung stellen die 25-Jährige vor Probleme. (Archivfoto)  © IMAGO/Eventpress

Dies führe sie auf die Essensumstellung zurück. "Ohne zu viel zu spoilern: Wir haben dort [in Brasilien, Anm. d. Red.] halt wirklich relativ wenig gegessen und nur unverarbeitete Lebensmittel."

Mit dem Wechsel komme ihr Körper nun nur schwierig zurecht.

Auch der Wetterumschwung und die deutlich niedrigeren Temperaturen im Vergleich zu Brasilien seien nicht förderlich. "Ich bin echt noch gut gerädert und habe die letzten zwei Tage auch echt überhaupt keine Kraft gehabt, zum Sport zu gehen", unterstrich Antonia.

Allein sei sie mit ihren gesundheitlichen Problemen übrigens nicht, betonte die "Sommerhaus der Stars"-Siegerin. Andere Teilnehmer der Show, mit denen sie noch Kontakt habe, hätten unter anderem mit Fieber und anderen Beschwerden zu kämpfen.

