Antonia verliert nach MLFL-Wiedersehen die Fassung: "Du bist so ein Lügner!"

In einem Podcast sprachen Antonia (24) und Xander (25) nach der Reunion noch einmal über die Zeit nach "Make Love, Fake Love". © RTL

In der Wiedersehensshow hatten Antonia und Xander bereits die Frage geklärt, wie es für sie nach dem Finale weitergegangen war: Nach einem gemeinsamen Kurzurlaub und einer Kennenlernphase von nur vier Wochen hatte Antonia die Beziehung auch schon wieder beendet, weil sie nicht genug Gefühle aufgebaut hatte.



Im RTL-"Aftershow"-Podcast stellten sich die beiden nun aber noch die Fragen, die bei der Reunion offengeblieben waren.

Und auch hier verstrickte sich Xander erneut in so einige Widersprüche: "Hast du mich gekannt?", wollte Antonia etwa von ihm wissen. Diese Frage hatte sie ihm bereits in der Show gestellt. Damals verneinte er. Jetzt erklärte Xander aber klar und deutlich: "Ja." – "Du hast mir gesagt, du hast mich nicht gekannt!", entfuhr es Antonia, die sich daraufhin aber noch Xanders Erklärung anhörte.

Er habe im Vorfeld mit Lisa darüber gesprochen, wer die "MLFL"-Single-Lady sein könnte, und da sei eben auch Antonias Name gefallen. Mehr habe er aber nicht von ihr gewusst.

Und auch danach ging das Gespräch denkbar holprig weiter ...