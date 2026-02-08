Dschungel-Zwist um Patrick Romer: So reagiert Antonia Hemmer auf ihren Ex

Köln/Frankfurt - Das Finale rückt immer näher: Wer wird König oder Königin des Dschungels 2026? Immer noch mit im Rennen: Patrick Romer (30). Während der Show sorgte der 30-Jährige unter anderem mit heftigen Vorwürfen gegen seine Ex-Freundin Antonia Hemmer (25) für Aufsehen.

Antonia Hemmer (25) und Patrick Romer (30) hatten sich 2020 bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben gelernt. Das Foto wurde auf Social Media jedoch mittlerweile gelöscht. © Screenshot/Instagram/Antonia Hemmer

Diese reagierte auf die Anschuldigungen jedoch hauptsächlich gelassen. Dennoch ließ es sich die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Kandidatin nicht nehmen, ihre Meinung zu den Teilnehmern im Dschungelcamp auch im TV zu äußern - insbesondere zu ihrem Ex.

"Hättest du dich gefreut, wenn Patrick rausgewählt worden wäre?", möchte Angela Finger-Erben (46) am Mittwoch bei "Die Stunde danach" wissen.

"Also ich sage mal so, ich bin damit inzwischen eigentlich neutral. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich wünsche ihm den Sieg", gesteht Hemmer ehrlich.

Dennoch sei sie der Meinung, dass sich der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer im Dschungel gut schlage. "Ich bin froh, dass er inzwischen so eine andere Seite zeigt im Dschungel. Und vielleicht auch zeigt, warum ich überhaupt so lange mit ihm zusammen war. Weil er eben auch eine andere Seite hat", erklärt die 25-Jährige weiter.