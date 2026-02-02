Seit Wochen darauf hingefiebert: Antonia Hemmer wird bei Umzug plötzlich emotional
Hannover/Köln/Frankfurt - Es ist so weit! Seit Wochen spricht Antonia Hemmer (25) über den anstehenden Umzug nach Frankfurt mit ihrem Freund Leopold Krey. Doch am Umzugstag wurde sie etwas melancholisch.
Am Sonntagabend schwärmte die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin noch vom Umzugstag und wirkte aufgedreht, als sie sich an ihre Follower auf Instagram wandte: "Wir fahren jetzt nach Köln, weil morgen ist großer Umzugstag!"
So viel würde außer ein paar Regalen, ihrer Kleidung und Kleinigkeiten allerdings gar nicht mitkommen, teilte der Reality-Star mit. "Ansonsten lasse ich alles in Köln, ihr wisst ja, mein Bruder übernimmt meine Wohnung."
Deswegen sei der Umzug für die frühere "Sommerhaus"-Teilnehmerin deutlich entspannter, da sie nur einen Bruchteil ihrer Sachen mit ins gemeinsame Haus nehme.
"Morgen wird dann zeitig aufgestanden, geackert und Sachen gepackt und dann geht es mit den Sachen direkt nach Frankfurt", verabschiedete sich die 25-Jährige aus dem Auto.
Antonia Hemmer am Umzugstag: "Es hängen so viele Erinnerungen an dieser Wohnung"
Am Montagmorgen meldete sich die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin zurück: Es sei komisch, in seiner eigenen Wohnung plötzlich nur noch Gast zu sein. "Aber ja Freunde, das wird tatsächlich jetzt eine meiner letzten Storys hier aus der Wohnung sein."
Nach der Vorfreude wurde der Reality-Star am Umzugstag dann doch emotional: "Realtalk: Auch wenn ich überglücklich bin, nach Frankfurt zu ziehen, merke ich gerade, wie ich hier alles hinter mir lasse."
In den letzten zwei Jahren sei in Köln und eben auch in ihrer Wohnung viel passiert. "Es hängen so viele Erinnerungen an dieser Wohnung, dass ich tatsächlich auch echt traurig bin, das Kapitel hinter mir zu lassen", so die 25-Jährige.
Trotzdem wisse der Reality-Star, dass die Wohnung bei ihrem Bruder in guten Händen sei und sie jederzeit vorbeikommen könne.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (2)