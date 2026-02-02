Seit Wochen darauf hingefiebert: Antonia Hemmer wird bei Umzug plötzlich emotional

Hannover/Köln/Frankfurt - Es ist so weit! Seit Wochen spricht Antonia Hemmer (25) über den anstehenden Umzug nach Frankfurt mit ihrem Freund Leopold Krey . Doch am Umzugstag wurde sie etwas melancholisch.

Antonia Hemmer (25) wird am Umzugstag emotional, als sie ihre Wohnung in Köln zurücklassen muss. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Am Sonntagabend schwärmte die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin noch vom Umzugstag und wirkte aufgedreht, als sie sich an ihre Follower auf Instagram wandte: "Wir fahren jetzt nach Köln, weil morgen ist großer Umzugstag!"

So viel würde außer ein paar Regalen, ihrer Kleidung und Kleinigkeiten allerdings gar nicht mitkommen, teilte der Reality-Star mit. "Ansonsten lasse ich alles in Köln, ihr wisst ja, mein Bruder übernimmt meine Wohnung."

Deswegen sei der Umzug für die frühere "Sommerhaus"-Teilnehmerin deutlich entspannter, da sie nur einen Bruchteil ihrer Sachen mit ins gemeinsame Haus nehme.

"Morgen wird dann zeitig aufgestanden, geackert und Sachen gepackt und dann geht es mit den Sachen direkt nach Frankfurt", verabschiedete sich die 25-Jährige aus dem Auto.