"Nur noch Haut und Knochen": So dramatisch war Michael Jacksons Zustand vor seinem Tod
USA - Nach dem Tod von Michael Jackson (†50) offenbaren veröffentlichte Autopsieergebnisse erschütternde Details über seine körperlichen Verfassung.
Wie The Mirror berichtet, zeigen die Untersuchungen, in welchem alarmierenden körperlichen Zustand sich der 50-Jährige unter Make-up und Perücken tatsächlich befand.
Seine schweren gesundheitlichen Probleme hatte Michael Jackson zu Lebzeiten konsequent geheim gehalten und Ärzten sogar den Zugang zu bestimmten Körperregionen verweigert.
Die am Mittwoch ausgestrahlte Channel-4-Dokumentation "The Trial" enthüllte, dass der Popstar bei seinem Tod im Jahr 2009 nur noch 55 Kilogramm wog. In seinem Magen fanden sich lediglich teilweise aufgelöste Tabletten. Berichten zufolge nahm er häufig nur minimale Mahlzeiten zu sich und litt offenbar an Magersucht.
Zudem waren Jacksons Arme von zahlreichen Einstichwunden übersät - offenbar verursacht durch Medikamente, die er sich zur Behandlung seiner chronischen Schlaflosigkeit injizieren ließ.
Auch seine Hüften, Oberschenkel und Schultern wiesen zahlreiche Einstichstellen auf, die vermutlich von Schmerzmittelinjektionen stammten.
Zahlreiche Schönheitsoperationen hinterließen deutliche Spuren an seinem Körper
Darüber hinaus zeigte sein Körper mehrere Narben, die offenbar von unterschiedlichen Eingriffen stammten, darunter zwei hinter den Ohren sowie weitere an den Nasenflügeln, am Halsansatz, an den Armen und Handgelenken.
Zudem hatte sich Jackson ungewöhnlichen kosmetischen Maßnahmen unterzogen: Seine Lippen waren pink tätowiert, die Augenbrauen schwarz gestochen, und auch die Stirnpartie schwarz pigmentiert, um sie mit dem Haaransatz zu verschmelzen.
Sein welliges, schulterlanges Haar entpuppte sich als aufgeklebte Perücke - darunter war der Popstar vollständig kahl.
"Er war nur noch Haut und Knochen, seine Haare waren ausgefallen, und er hatte bis zu seinem Tod nichts anderes als Tabletten genommen", sagte eine dem Sänger nahestehende Quelle der britischen Sun.
Michael Jackson war offenbar süchtig nach Schmerzmitteln
Man nimmt an, dass Michael Jackson erstmals eine Perücke trug, nachdem sich seine Haare bei den Dreharbeiten zu einem Pepsi-Werbespot im Jahr 1984 entzündet hatten. Feuerwerkskörper waren zu früh explodiert, wodurch er Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitt.
Jackson waren daraufhin starke Schmerzmittel verschrieben worden, um die Qualen der Verbrennungen an Kopfhaut und Gesicht zu lindern.
Sein Bruder Tito sagte dem Mirror: "Er nahm Schmerzmittel wegen der Verbrennungen und entwickelte offenbar eine Art Sucht."
Der Popstar starb schließlich im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer akuten Propofolvergiftung, die ihm sein Leibarzt Dr. Conrad Murray verabreicht hatte. Sein Tod wurde später als Tötungsdelikt eingestuft.
Titelfoto: Bildmontage: AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO, KEVORK DJANSEZIAN / POOL / AFP Foto von KEVORK DJANSEZIAN / POOL / AFP