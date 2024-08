Süße Neuigkeiten von Antonia Hemmer? "Gerade der glücklichste Mensch überhaupt"

Antonia Hemmer (24) scheint zumindest ein Geheimnis zu haben. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Auf ihrem Instagram-Account hatte die 24-Jährige ihren Fans zuletzt einige mysteriöse Andeutungen gemacht. "Ich bin gerade der glücklichste Mensch überhaupt", erklärte sie unter anderem. Doch was genau dahintersteckte, das verriet sie ihrer Community vorerst nicht.

Kein Wunder also, dass der ein oder andere Follower in einer anschließenden Fragerunde am Dienstag noch einmal nachhakte: "Was macht die Liebe?", lautete eine solche Nachfrage, die Antonia schließlich für alle sichtbar in ihrer Story beantwortete – allerdings ganz anders als vermutet.

"Ach, schwieriges Thema Leute", stieg sie direkt ein und erklärte weiter: "Bei mir gibt's entweder 0 oder 100 Prozent." Sie sei also entweder Hals über Kopf in jemanden verknallt oder könne sich gar nicht für den anderen begeistern.

"Bin zurzeit in einer schwierigen Situation, maybe erzähle ich euch das irgendwann mal, aber gerade ist mir nicht danach", so die Influencerin außerdem. Wenn sich daran etwas ändere, wolle sie sich selbstverständlich noch mal bei ihrer Community melden.

In den Kommentaren zu Antonias aktuellen Posts haben Fans aber noch eine andere Vermutung, weshalb die Neu-Kölnerin in den vergangenen Tagen gar nicht mehr aus dem Strahlen herausgekommen sein könnte ...