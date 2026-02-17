Nach Sensations-Sieg bei "IBES": Das gönnt sich Gil Ofarim von Dschungel-Kohle

Köln/Leipzig - Mit Händen voller Geld hat Gil Ofarim (43) vor zwei Wochen das Dschungelcamp als neuer und wohl umstrittenster Champion aller Zeiten verlassen. Diesen teuren Traum will er sich in naher Zukunft damit erfüllen!

Unter dem Motto "nicht reden" hat es Gil Ofarim im Dschungelcamp bis auf den Thron geschafft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Rund 350.000 Euro soll der Sänger innerhalb der 17 Tage im australischen Busch verdient haben - 250.000 Euro Gage und 100.000 Euro Preisgeld.

In der knapp 50-minütigen Dokumentation "Der Fall Gil Ofarim" plaudert der 43-Jährige an der Seite von Moderatorin Frauke Ludowig (62) jetzt ganz offen darüber, was er sich mit der Kohle leisten wolle: Eine Wohnung in München!

Aber auch für andere Dinge hat der vom Gericht entlarvte Lügner künftig mehr Kohle. "Ich kann Rechnungen bezahlen und noch vieles mehr. Das, was ich mir mehr als alles andere gewünscht habe: mir eine Bleibe in München zulegen."

Aber warum München? Das hat einen familiären Hintergrund, den der 43-Jährige bereits am Dschungel-Lagerfeuer angedeutet hatte - seine beiden Kinder.

Zusammen mit seiner Ex-Frau stelle er sich das Modell vor, dass der Nachwuchs eine Woche bei ihm lebe, eine bei der Mutter, verrät er.