Anzeige gegen Pierce Brosnan: Ex-James-Bond muss vor Gericht!

Pierce Brosnan (70) soll sich bei einem Besuch im Yellowstone-Nationalpark nicht an die Regeln gehalten haben. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Da ist 007 mal kurz vom Weg abgekommen ...

Weil er sich bei einem Ausflug in den berühmten Yellowstone-Nationalpark in Wyoming auf verbotenes Terrain begeben haben soll, hat der Schauspieler nun eine Anzeige des Parks am Hals - und muss schon bald vor Gericht erscheinen.

Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem US-Magazin "People" vorliegen.

Demnach soll der ehemalige Bond-Darsteller zwei Vorladungen erhalten haben, weil er sich bei seinem Besuch in dem Nationalpark Zugang zu einer geschützten Thermal-Quelle verschafft haben soll.

Brosnan sei verbotenerweise außerhalb der Wanderwege "in allen Thermal-Gebieten und im Yellowstone Canyon" unterwegs gewesen und habe damit "gegen Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen verstoßen", wie es heißt.

Am 23. Januar muss sich der Filmstar deshalb vor Gericht verantworten - und dabei auch mit einer empfindlichen Strafe rechnen.