Atze Schröder: Bereust Du, dass du eine Kunstfigur bist?

Komiker Atze Schröder (59) kommt mit seinem Programm "Der Erlöser" am Samstag nach Dresden - und versteht sich dabei als Mutmacher fürs Publikum. © PR/Boris Breuer

TAG24: Atze Schröder, zwei Stunden "Ablass ohne Schuld" werden zur Show "Der Erlöser" versprochen. Welche Schuld kann man denn in einem Comedyprogramm loswerden?

Atze Schröder: Eine Menge, wir haben alle etwas zu bereuen. Es gibt schließlich nicht nur gute Entscheidungen im Leben. Es geht um Neid, Missgunst, Eifersucht und natürlich auch ums Fremdgehen. Ein unerschöpfliches Thema, ich hatte ja mal ein ganzes Programm, das so hieß. Da kann man sehr viel mit anfangen, weil ja immer viele Pärchen im Publikum sind. Für die fange ich mit einer Frage an. Ich sage: Wir schauen jetzt mal alle unsere Partner an. Wer von Euch denkt jetzt: Oh, zu mehr hat’s also nicht gereicht? Und wenn dann gelacht wird, weiß ich, es wird ein schöner Abend für mich.

TAG24: Welche Sünden müsste Atze Schröder selber beichten?

Ich bin wohl oft zu spöttisch und mache zu viel Blödsinn mit Leuten, das fiele mir als Erstes ein. Meine Freundin verdreht immer schon die Augen, wenn ich Leute einfach anquatsche. Sagen, was man denkt, ist zwar oft witzig, kann aber auch schräg sein.

TAG24: Wie aktuell ist das Programm? Bei vielen Comedians ändern sich Inhalte, ändern sich Gags. Bei Ihnen auch?

Klar. Was ich denke und beobachte, fließt immer frisch mit ein. Ich lese morgens Zeitungen und wenn mir etwas besonders auffällt, wird es am Abend schon auf der Bühne umgesetzt.