Auch wenn es nicht klappte: Ex-Bachelorette froh über gescheitertes Liebes-Comeback

Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (33) ist froh, dass sie ihrer Liebe zu Jan Hoffmann (32) eine zweite Chance gab, auch wenn es vergebens war. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_

Es war ein großes Hin und Her: Im Mai vergangenes Jahres gaben Sharon und Jan ihre Trennung bekannt, nur wenige Monate später folgte die Reunion.

Doch sie hielt nicht lange, im Februar folgte das erneute Liebes-Aus - und dieses Mal soll es für immer sein.

"Ich bin endgültig getrennt in absoluter Wertschätzung und in absoluter Dankbarkeit, und das ist gut so", erklärte die 33-Jährige am Rande einer Veranstaltung gegenüber RTL.

Warum sich das Paar zum zweiten Mal trennte, wollte die ehemalige Bachelorette allerdings nicht verraten. "Ich bin nicht so ein Fan davon, das alles öffentlich auszuschlachten, auch wenn es da keine Schlacht gibt", gab sie an. "Aber das gehört einfach ins Private."

Wer also auf eine öffentliche Schlammschlacht oder böses Blut gehofft hat, hat bei Sharon und Jan keine Chance. Die 33-Jährige ist sogar froh, dass sie ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben haben. "Ich bin ein absoluter Fan davon, dass man nicht immer alles wegwirft, dass man nie einfach aufgibt und kämpft", stellte sie klar.