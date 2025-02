Liebes-Comeback geht schief! Ex-Bachelorette wieder solo unterwegs

Hannover - Es hat nicht funktioniert! Nur wenige Monate nach ihrem Liebes-Comeback haben sich Ex- Bachelorette Sharon Battiste (33) und ihr Partner Jan Hoffmann (32) erneut getrennt.

Am Sonntag sah sich Sharon zu diesem Schritt anscheinend genötigt. Wie sie auf ihrem Instagram -Profil erklärte, habe es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Fragen zu ihr und ihrem jetzt Ex-Partner gegeben.

Sharon und Jan (32) hatten es noch einmal miteinander versucht, doch ohne Erfolg. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_

Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin und der Blumenhändler hatten sich 2022 im beliebten RTL-Kuppelformat "Die Bachelorette" kennen und lieben gelernt. Im Mai vergangenen Jahres folgte die erste Trennung des Paares.

"Diese Entscheidung wurde nicht über Nacht getroffen. Obwohl wir gemeinsam viele schöne Momente geteilt haben, ist das das Ergebnis von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist", hatte sie vor wenigen Monaten dazu geschrieben.

Im August folgte das große Liebes-Comeback, was laut Sharon keineswegs geplant war, wie sie damals verraten hatte. Es brauche eben manchmal Zeit, "um zu erkennen, was man vielleicht doch vermisst und was zusammengehört", sagte die Ex-Bachelorette. "Ich habe gelernt, dass man nicht alles direkt wegschmeißen sollte."

Lange hielt die Reunion nicht. Erneut und nur wenige Monate später kam das wohl endgültige Liebes-Aus zwischen den beiden.