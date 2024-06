Auf dem "Wölkchen" mit Ex-Profi-Boxer Axel Schulz: Pinke Toiletten auf dem Vormarsch

Hamburg - Einige von Euch haben die pinken, mobilen Toiletten vielleicht schon einmal auf einer Baustelle oder auf einem Konzert gesehen - vielleicht auch genutzt und erinnern sich noch an den Bubblegum-Duft. Neben der knalligen Farbe ein Markenzeichen der "Wölkchen". Mit einem neuen Toilettengesprächs-Format für Instagram sollen die temporären Sanitäranlagen deutschlandweit bekannter werden. Als erster Gast hat Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (55) auf dem Klodeckel Platz genommen.

"Ich hatte die Boxhandschuhe schon an und musste dann noch einmal pinkeln. Ausziehen ging nicht, die Handschuhe waren schon verklebt und von einem der gegnerischen Truppe unterschrieben und dann sag mal, du musst nochmal auf Klo. Ist ja auch eine gewisse Blöße, die du vor dem Gegner zeigst, wenn deine Handschuhe nochmal neu gemacht werden müssen - am Ende musste mir dann mein Trainer helfen ( lacht )."

Für Schulz selbst eine absolute Premiere, er habe noch nie ein intensives Gespräch auf einer Toilette geführt, wie der Ex-Profi-Boxer TAG24 verriet. Dafür erinnerte sich der gebürtige Brandenburger an ein toilettenbedingtes "Riesenproblem" vor einem Kampf.

Mit einer stilechten - und natürlich pinken - Klobürste in der Hand stellte sich Axel Schulz den Fragen von Heiko Stellmacher, Vertriebsleiter von "Wölkchen" und Moderator des neuen Formats "Pink & Frisch - der Wölkchen-Talk".

Quasi fortgeführt wurde dieses vergangenen Mittwoch direkt in einem "Wölkchen" in Hamburg .

"Als Erstes ist mir die Farbe aufgefallen - pink - wie auch die Anzüge meines Charity-Golfclubs 'Partysanen', und da dachte ich 'Wäre doch mal ein geiler Sponsor für uns', und so sind wir ins Gespräch gekommen."

Alle Produkte werden demnach in Deutschland hergestellt, durch E-Autos emissionsfrei transportiert, setzen auf einen geringen Wasserverbrauch und sind anschlussfrei konstruiert, sodass keine externen Ressourcen wie Strom benötigt werden.

Und Mitbegründer Frank Krische ergänzte gegenüber TAG24: "Es geht darum, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis den Grundgedanken der Nachhaltigkeit und der Effizienz nachzukommen."

An festen Standorten werden die einzelnen Kabinen einmal die Woche "wieder frischgemacht", so Heiko Stellmacher.

An den Wölkchen schätzt Schulz - der diese natürlich selbst schon getestet hat - vor allem ihre Sauberkeit. Ein weiterer USP des "Wölkchen", das sich auch die "Frische Toilette" nennt.

Die "Wölkchen" können sowohl für private als auch geschäftliche Ereignisse gemietet werden. Dieses steht auf einer Hamburger Baustelle. © Tag24/Madita Eggers

Das Unternehmen mit Standorten in Berlin, Rostock, Schwerin, Hamburg und Magdeburg verfügt über eine Flotte von etwa 6000 mobilen Toiletten. Tendenz steigend.

Passend zum diesjährigen 5. Geburtstag von "Wölkchen" will das Unternehmen durch das neue Instagram-Format mehr Reichweite generieren. "Um Wölkchen noch mehr in die Welt hinausfliegen zu lassen!", so Stellmacher.

Auch wenn man kein Riesenkonzern werden wolle, betonte Krische: "Wir wollen einfach unsere Idee durch Deutschland tragen."

Krische und sein Gründungspartner Matthias Heise sind beide ehemalige Mitarbeiter "von dem Unternehmen mit den blauen Toiletten" und wollten es "einfach anders" machen.

"Unsere Vision ist es, durch beständige Innovation und hohe Qualitätsstandards die Lebensqualität und das Wohlbefinden aller Nutzer unserer temporären Sanitärlösungen zu verbessern und die verschiedenen Wölkchen zu einem Erlebnis werden zu lassen", so Heise.

Zudem wolle "Wölkchen" mit dem Tabuthema "Toilette" brechen. "Es ist einfach ein Gute-Laune-Objekt, was ein Bedürfnis irgendwie cool dastehen lässt", so Stellmacher, der sich noch auf viele weitere "freche und individuelle" Toiletten-Talks mit kommenden Gästen freut.