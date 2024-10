Aufatmen bei Pia Tillmann: So geht es Sohn Henry nach böser Kopf-Verletzung

Köln - Nach dem schockierenden Unfall ihres Sohnes hat Serienstar Pia Tillmann (38) ein neues Update zum Gesundheitszustand ihres Sohnes Henry (6) geteilt. Ihre Erleichterung ist dabei förmlich in jeder Zeile spür- und greifbar.

Schon zum Start in die neue Woche soll Henry aber das Krankenhaus verlassen und endlich nach Hause dürfen. "Er macht das sehr gut, auch wenn er ab und zu motzt, weil er hier raus will."

Da ist der Sechsjährige zwar weiterhin, sein Zustand hat sich den Angaben seiner Promi-Mama aber deutlich verbessert. Via Instagram nahm die 38-Jährige ihre Fans nun mit und klärte sie über den jüngsten Heilungsverlauf auf.

Vor einer Woche hatte sich der Erstklässler beim Spielen am Kopf verletzt und anschließend Papa Steffen Donsbach (40) nicht mehr erkannt.

Am morgigen Montag darf Sohn Henry das Krankenhaus verlassen und nach Hause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann

Zuhause wartet dann nicht nur Mama Pia auf ihren Sohnemann - auch Stiefpapa Zico Banach (33) dürfte ein gewaltiger Stein vom Herzen fallen, den Grundschüler wieder in die Arme schließen zu dürfen.

Der hatte kurz nach der krassen Diagnose völlig ehrlich drauflos geredet und seine Erfahrungen geschildert. "Die letzten Tage waren superschlimm", gab Zico zu.

Mit den Worten "Die letzten zwei Tage schaffen wir alle auch noch" macht Familienoberhaupt Pia ihrer Familie noch einmal Mut für die Zielgeraden.

Zuvor hatte sich die Ex-Darstellerin von "Berlin Tag und Nacht" und "Köln 50667" ausgiebig bei ihrer Community und zahlreicher Genesungswünsche bedankt.

"In solchen Situationen weiß man plötzlich, was wirklich von Bedeutung ist. Heute ist eine riesige Last von uns gefallen und ab jetzt heißt es nur noch positiv bleiben und nach vorne schauen."