Auktionshaus versteigert Erinnerungsstücke von Udo Jürgens: Auch dieses legendäre Objekt ist dabei!

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert im Januar rund 100 Erinnerungstücke aus dem Nachlass des Sängers Udo Jürgens (†80) bei einer Online-Auktion. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Bei der Online-Auktion würden Kunstwerke, Luxusobjekte und andere Gegenstände aus dem Besitz des 2014 gestorbenen Künstlers angeboten, teilte das Auktionshaus in Köln mit.

Versteigert werden ein Schreibtisch aus Mahagoni, ein Füllfederhalter mit der Gravur "Prof. Udo Jürgens", ein dunkelblaues Cabrio sowie Auszeichnungen wie Gold- und Platin-Schallplatten. Auch ein von deutschen Fußballern signierter Frottee-Bademantel kommt unter den Hammer.

Ein Markenzeichen des Entertainers war ein weißer Bademantel, den er am Ende von Livekonzerten trug. Zu seinen bekannten Songs gehören Evergreens wie "Merci Chérie" und "Griechischer Wein".

Das Auktionshaus erklärte, die Online-Auktion sei vom 23. bis 30. Januar in Köln geplant. Ab der zweiten Januarwoche 2025 präsentiere Sotheby's "die zeitlose Ikone Udo Jürgens" mit Vorbesichtigungen in München und Wien sowie mit einer 13-tägigen Highlights-Ausstellung in Köln.