Aus und vorbei! Chris Broy bestätigt Trennung von 14 Jahre jüngerer Freundin

Köln - Aus und vorbei! Chris Broy (35) und seine Partnerin Bella (21) haben sich getrennt. Das hat der Reality-TV-Star jetzt in einem emotionalen Video bestätigt.

Reality-TV-Star Chris Broy (35) und Bella (21) haben sich getrennt. © Bildmontage: Instagram/chris_broy (Screenshots)

"Wir sind zum Entschluss gekommen, dass es einfach nicht mehr weitergeht", erklärt der gebürtige Kölner in dem Clip.

Er habe nicht mehr das erfüllen können, was man sich vorgestellt habe und am Ende sei es doch zu wenig gewesen, was er habe geben können.

"Tatsächlich war ich gerade in Duisburg und hab ihr die letzten Sachen gebracht, die noch bei mir in der Wohnung waren von ihr", verrät der 35-Jährige und macht damit klar, dass der Schlussstrich nun endgültig zu sein scheint.

Und auch seine Ex-Freundin hat sich inzwischen zu der Trennung geäußert. "Da Chris das Ganze jetzt schon angesprochen hat, sollte es allen klar sein, wir sind nicht mehr zusammen", so Bella in ihrer Instagram-Story.

Die Trennung sei friedlich verlaufen, wie der "Love Fool"-Star verrät.