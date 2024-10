Romantisch oder überstürzt? Chris Broy trifft mit neuer Freundin Bella Für-Immer-Entscheidung!

Gerade erst hatte Chris Broy (35) seinen Fans mit Bella (21) die neue Frau an seiner Seite vorgestellt. © Bildmontage: Instagram/chris_broy

Erst vor rund einer Woche hatte der einstige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer seinen rund 130.000 Instagram-Fans von der neuen Frau in seinem Leben erzählt - nun hat das Paar bereits eine Entscheidung getroffen, die sich nicht mehr ohne Weiteres rückgängig machen lässt.

Wie Chris und Bella am vergangenen Wochenende in einem gemeinsamen Instagram-Reel gezeigt hatten, nahmen die frisch Verliebten jüngst nämlich einen ganz besonderen Termin wahr und statteten kurzerhand Chris' Kumpel Diogo Sangre (29) einen Besuch in dessen Kölner Tattoostudio ab.

In dem Clip schlenderte das Pärchen Hand in Hand ins Studio, ehe Bella von Diogo ein kleines Motiv hinter ihr rechtes Ohr gestochen bekam - den Buchstaben "C", der unmissverständlich für den neuen Mann an ihrer Seite stand.

Chris ging sogar noch einen Schritt weiter und ließ sich nicht nur den Anfangsbuchstaben der ehemaligen "Love Fool"-Teilnehmerin tätowieren, sondern gleich den vollen Namen, der nun die Innenseite seines Arms ziert.