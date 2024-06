"AWZ"-Star Marc Dumitru erstmals Vater geworden - Geburt verlief nicht reibungslos

Köln - " Alles was zählt "-Star Marc Dumitru, spielt den Anwalt Kilian Reichenbach, kann sein Glück kaum fassen. Der 38-jährige Schauspieler und seine Frau Kristina (34) sind erstmals Eltern geworden. Reibungslos verlief die Geburt allerdings nicht!

Auf dem dazugehörigen Schnappschuss ist der frischgebackene Papa dabei zu beobachten, wie er sein Kind voller Stolz in einer Babyschale über einen Parkplatz trägt. Es könnte demnach der Moment gewesen sein, als die Familie das Krankenhaus verlassen durfte.

Die freudigen News verkündete Marc auf seinem Instagram-Kanal und dem offiziellen Account zur Serie mit den Worten: "Was lange währt, wird endlich gut – und es könnte besser nicht sein. Wir sind jetzt zu dritt und überglücklich."

Fernseh-Schauspieler Marc Dumitru auf der "Berlin Opening Night 2024". © Gerald Matzka/dpa

So ganz reibungslos scheint die Entbindung aber nicht vonstattengegangen zu sein. Der "AWZ"-Star betonte: "Meine Frau ist mit ganz viel Vertrauen in die Geburt gegangen und musste dann so viel mehr Kräfte mobilisieren als erwartet!"

Woher sie diese genommen habe, wisse er beim besten Willen nicht. "Wir sind einfach so dankbar, dass er endlich da ist und freuen uns jetzt wahnsinnig auf unser Leben zu dritt", fügte Marc hinzu.

In den nächsten Tagen stehen jetzt erstmal das gemeinsame Kennenlernen und die Regeneration von Mama Kristina an oberster Stelle. Da wird dem Neu-Papa sicherlich auch die ein oder andere kurze Nacht bevorstehen.

Marc Dumitru und Kristina Schmidt, wie sie mit Mädchennamen heißt, lernten sich 2009 bei den Dreharbeiten zur Jugendserie "Das Haus Anubis" kennen. Seit 2019 sind sie miteinander verheiratet.